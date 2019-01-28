螺絲螺帽小兵立大功 去年產值估破1400億創新高

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）經濟部統計處表示，製造業生產共計678項產品群，共108項去年產值締新猷。其中，螺絲螺帽打入航太及醫療供應鏈，去年產值有望達到新台幣1400億元。

經濟部統計處今天發布當前經濟情勢概況，將製造業歸類出678項產品群，其中108項去年產值創下歷史新高。統計處整理列出9種快速發展產品，包含螺絲螺帽、電動機車、隱形眼鏡和瓦楞紙箱等產品。

經濟部統計處發言人王淑娟說，去年1至11月螺絲螺帽產值為1328億元，年增15.2%，「看似不起眼，卻小兵立下大功」，預估全年有望突破1400億元，再締新猷，也是9項產品中產值最高。

她表示，台灣鋼鐵業「螺絲螺帽」打下良好基礎，品質優良、交期準確，得到歐美客戶信賴，外銷比重接近8成，加上積極布局高值化，打入航太及醫療供應鏈致產值迅速攀升。

去年1至11月螺絲螺帽產值為1328億元，年增15.2%。（圖取自經濟部統計處網頁www.moea.gov.tw）

王淑娟進一步解釋，一般工業螺絲螺帽一公斤約50元，而航太用螺絲螺帽需經過嚴格檢測，也讓價格翻百倍，一公斤為5000元；相較於一般鈦合金螺絲一顆為20元，用於植牙的鈦合金螺絲一顆要價一萬元。

而隱形眼鏡在107年1至11月產值為267億元，年增35%，全年將連續17年的成長走勢，再度締造歷史新高紀錄。

王淑娟表示，隱形眼鏡產值自2008年金融海嘯後，每年均以2位成長，主因產品兼具舒適及功能性佳，CP值高贏得消費者喜愛，加上近年來流行「美瞳」隱形眼鏡，在國際市場廣受歡迎，隱形眼鏡直接外銷比重7成5，外銷日本、中國大陸、美國和香港等地。

隨環保意識抬頭，政府補貼政策激勵和電動機車、自行車業者投入開發新品，提升民眾消費意願，電動機車、自行車業者自104年以來各年產值都以倍數成長，全年有望再創新高；因網路購物盛行，帶動瓦楞紙箱的包裝需求，統計處表示，去年1至11月產值為428億元，年增0.8%，全年有機會再創歷史新高。（編輯：林沂鋒）1080128