綠白合拋前提 卓榮泰：兩岸可當好厝邊絕非一家親

民主進步黨是否可能和台北市長柯文哲重新合作備受關注，民進黨主席卓榮泰29日接受中央社專訪表示，他對跟任何人合作都保持開放態度，但不能違背民進黨的中心思想，例如「兩岸可以是好厝邊，絕對不是一家親」。中央社記者郭日曉攝 108年1月29日

（中央社記者葉素萍、顧荃台北29日電）民進黨是否可能和台北市長柯文哲重新合作，政壇關注，民進黨主席卓榮泰今天表示，他對跟任何人合作都保持開放的態度，但不能違背民進黨的中心思想，例如「兩岸可以是好厝邊，絕對不是一家親」。

外傳柯文哲可能組黨甚至參選總統，卓榮泰打趣說，柯文哲自己說過了6月後才會決定，「過了年多增加一歲，人的智慧會不一樣」。他也說，民進黨2020總統候選人一定要經過公平機制，產生最強的候選人，代表民進黨取得勝選，只要候選人比柯文哲強，就不用擔心。

卓榮泰下午接受中央社專訪時做上述表示。

卓榮泰指出，這次台北與台中立委補選，雖然柯文哲支持的前市府觀傳局長陳思宇沒有當選，但陳的選票不能直接跟柯畫上等號，他不認為柯文哲有受到多大的挫折。

不過，卓榮泰也說，柯文哲應該知道，過去兩次市長選舉，民進黨支持者給柯文哲很多幫助，但當民進黨有優秀候選人時，能給柯文哲助力就很有限，在這種狀況下，柯文哲是否能像以前一樣「意氣風發」？

卓榮泰說，他對和任何人合作都保持開放的態度，但不能違背民進黨的中心思想，所以他提出「大戰略」的概念，也就是與民進黨合作者應該要能遵守共同政見，例如「兩岸可以是好厝邊，絕對不是一家親」。

談到柯文哲若參選2020總統大選，是否會影響綠營選情，卓榮泰回應，4年前柯文哲在台北市長選舉大概得到綠營90%的支持，去年九合一約得到一半綠營支持，這次立委補選，陳思宇得到約12%的選票，相關效應持續在遞減。

不過，卓榮泰認為，最重要的還是候選人的比較。他說，民進黨的候選人要贏過任何第三勢力的候選人，這是先決條件，否則選票還是會板塊移動，因此民進黨2020總統候選人一定要經過公平機制，產生最強的候選人，只要候選人比柯文哲強，就不用擔心。（編輯：黃瑞弘）1080129