立委補選大戰區作戰 卓榮泰要地方黨部總動員

民進黨主席卓榮泰（前中）28日在中央黨部舉行記者會，與秘書長羅文嘉（前右2）及地方黨部主委等人，共同為新北、彰化及台南立委補選參選人余天（前左2）、黃振彥（前左3）、郭國文（前右3）全力輔選。中央社記者裴禛攝 108年1月28日

（中央社記者顧荃台北28日電）新北、彰化、台南與金門4席立委補選3月16日投票，民進黨主席卓榮泰今天表示，將採用「大戰略、大戰區」作戰，希望各地方黨部主委一起動員助選。

民進黨布局立委補選，新北市第3選區提名新北市黨部主委余天參選，台南市第2選區徵召前勞動部政務次長郭國文，彰化縣第1選區徵召前鹿港鎮長黃振彥。民進黨在金門選區並未提名。

民進黨下午召開地方黨部主委會議，會後舉行記者會，卓榮泰與余天、郭國文、黃振彥和民進黨各地方黨部主委高喊「主委挺主委、一起當立委」、「0316前進國會」等口號。

卓榮泰表示，現在開始到春節前後會進行黨部人事改組，形成戰鬥團隊，第一線主將就是地方黨部主委。他提出「大戰略、大戰區」聯合作戰，大戰略是在全台有共通訴求、共同方向；大戰區則是進行協調，讓每個行政區都是戰鬥體，不是個別立委候選人單獨作戰。

他說，他要拜託新竹以北縣市地方黨部投入新北立委補選、嘉義以南投入台南選戰，其他中彰投跟雲林則投入彰化選戰，共同協助爭取勝利。

卓榮泰指出，民進黨現在有13位立委曾任地方黨部主委，縣市首長中，桃園市長鄭文燦與屏東縣長潘孟安等人都曾當過主委，因此主委一職對民進黨未來發展非常重要。這次3位候選人也都當過主委，希望「主委挺主委，一起當立委」，共同努力維繫國會優勢，並在2020年維護本土政權，實現進步價值。

余天表示，他的政見很簡單，「傾聽民意，滿足民意」，這樣就好，希望全國的主委能為他們3人全力輔選，也希望黨中央協助募款、籌措選舉經費。

黃振彥說，他過去參加各種選戰，從縣議員到鹿港鎮長都高票當選，從政至今「從來沒有敗過」，這次補選民進黨要贏，彰化一定要贏起來，他從基層經營，一定會「接地氣」，對選戰非常有信心 。

郭國文則表示，雖然大家認為台南「綠到出汁」，但現在政治版圖已跟過去不同，原來的綠營大本營已經不像以前那麼穩固，所以他還是戰戰兢兢。他說，對手擅長「空戰」，建議黨中央成立網路部，對網路戰進行防守，希望不要受到無妄之災，也期盼大家一起來台南為他助選。（編輯：謝佳珍）1080128