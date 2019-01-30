味全傳下市 董事長及總經理齊喊不可能

（中央社記者韓婷婷台北30日電）味全傳出大股東頂新魏家有意讓味全下市，對於才剛回鍋接手味全總經理第2天的張教華大喊：「不可能！包括我都沒聽過。」董事長也再次強調「絕無可能、子虛烏有、空穴來風」。

味全近來才正經歷一輪人事洗牌，市場今天再傳出大股東頂新魏家有意讓味全下市，讓員工在年前心裡多了些忐忑不安。

味全對此傳聞，早上立即發布公告駁斥，表示公司聚焦台灣與大陸食品本業發展，重視並維護所有股東權益，並無下市計劃。

重新接下總經理及執行長職位的張教華，也對傳聞直呼不可能，表示味全已進入專業經理人治理的階段，「包括我都沒聽過這消息，不知那裡傳出來的，而且我才剛回來，這根本不可能」。

關於味全下市傳聞，味全董事長陳永清今天接受中央社記者訪問表示，「絕無可能、子虛烏有、空穴來風」，媒體報導並非事實。

陳永清說，當初上任時，頂新大董魏應州給他的保證是，「魏家不惜傾家蕩產也要保護味全的股東和員工」。這份承諾，他可以公開聲明，也可以求證大董。

另外，傳出陳永清有意在今年股東會任期屆滿時辦理退休。對此，陳永清指出，當初接這個工作時確實和大股東有承諾至少要把一任3年的工作做好做滿。至於6月要不要續任，還在討論中。

味全是台灣第一家掛牌食品公司，股號代號1201排第一號，民國42年由黃烈火家族創立，至今已超過一甲子，51年掛牌上市至今已近57年。期間在89年由頂新集團接手進駐；不過103年受到頂新集團食安風暴波及，陷入滅頂危機，營運也因此陷入長達10季的虧損，直到2018年，營運本業已逐步回歸正軌，台灣本業獲利在望。

味全28日召開董事會，公告前執行長兼總經理蘇守斌解任，由前總經理張教華回鍋接任，之後再傳財務長張美凰也提出辭職，內部則還在慰留中。（編輯：楊凱翔）1080130