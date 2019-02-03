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Jello App下架 街口網絡為影響創作者權益道歉

最新更新：2019/02/03 16:39
主打免費貼圖的Jello近來在iOS系統的App Store快速竄紅，不過卻引起侵權爭議而下架。（圖取自www.facebook.com/JelloChat）
主打免費貼圖的Jello近來在iOS系統的App Store快速竄紅，不過卻引起侵權爭議而下架。（圖取自www.facebook.com/JelloChat）

（中央社記者吳家豪台北3日電）1月31日起接管通訊軟體Jello Chat在台營運的街口網絡公司宣布即日起下架Jello App，對於審核機制不周全而影響創作者的權益表達歉意，將重新評估Jello未來在台灣的計畫。

街口支付母公司街口網絡發布新聞稿指出，由於Jello近日引發社會大眾紛爭，接管Jello的街口網絡雖已於1月31日清晨自行下架所有可疑貼圖，但對於Jello從1月28日至30日的剛上架期間，因審核機制不周全導致影響創作者的權益，並引發社會各界的關注，街口網絡再次表達最深的歉意，並決定自即日起下架Jello App。

街口網絡表示，原本街口支付與Jello合作的電子紅包活動也因此取消，已經參加活動的用戶將會有補償措施。對於Jello未來在台灣的計畫，街口網絡會重新審慎評估。

主打免費貼圖的Jello近日捲入侵權爭議，因未經授權就上架貼圖，創作者需自行提出佐證，若有爭議再下架貼圖，引起包括LINE貼圖創作者的不滿，更有多位創作者揚言抵制Jello。

通訊軟體LINE台灣於1月31日在官網發布聲明，呼籲尊重貼圖創作者的智慧財產權，並嚴正譴責隨意盜用作品的行為。LINE台灣已集結有意提告的原創貼圖創作者，協助採取法律行動，以遏止創作環境被破壞。

為平息眾怒，街口網絡宣布1月31日起接管Jello在台營運，將加強官方審核依據，貼圖上傳需提供相關證明並確認為本人著作，同時設立獎金制度鼓勵檢舉不法上傳貼圖，不料Jello最終仍難逃下架命運。（編輯：林興盟）1080203

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