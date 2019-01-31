Jello貼圖未經授權就上架 創作者批審核形同虛設

主打免費貼圖的Jello近來在iOS系統的App Store快速竄紅，不過卻引起侵權爭議。（圖取自www.facebook.com/JelloChat）

（中央社記者吳家豪台北31日電）即時通訊軟體Jello Chat近日捲入貼圖侵權爭議，許多創作者表示，Jello未經授權就上架貼圖，創作者需自行提出佐證，若有爭議再下架貼圖，審核機制形同虛設，因此創作者揚言抵制。

主打免費貼圖的Jello近來在iOS系統的App Store快速竄紅，目前高居社交App免費排行榜第一名。然而Jello官網卻找不到與開發者相關的背景資料，也沒有聯絡方式，在業界罕見。有網友懷疑Jello具中資背景，但未獲得官方證實。

30日有創作者在Jello臉書官方帳號留言，去年12月底收到Jello來信希望可以授權貼圖，但是創作者沒回應就直接上架，甚至Jello後來改用英文回信，最後Jello的Gmail帳號竟然無法接收信件，導致求助無門。

30日也有艾朵國際公司人員留言說，日前代表該公司經紀的插畫家「胖才可愛」向Jello提出侵權疑慮，雖然有爭議的貼圖已下架，但在雙方聯繫過程中仍有幾項疑慮，例如迪士尼等國際知名角色怎麼可能由個人名義上架貼圖、Jello貼圖上架是否有審核機制、Jello可能侵害原著作人的散布權等。

面對排山倒海而來的創作者批評和揚言抵制，Jello團隊在30日下午發布聲明稿指出，Jello貼圖創作平台上線後，有眾多使用者上傳貼圖，Jello相信每一位使用者都是秉持著分享的初衷，也希望能提供所有使用者最好的體驗，因此給予貼圖上架。

Jello團隊表示，近期接獲眾多使用者反映貼圖侵權問題，經過查證的貼圖已進行下架。同時Jello也接獲使用者轉貼自「白爛貓」、「ㄇㄚˊ幾兔」等創作者於公開平台的聲明，Jello已主動聯繫創作者，經查證確認後將會下架貼圖。對於貼圖上架有疑慮的創作者，皆可寫信至客服信箱，有爭議的貼圖都將先下架。

對於合作夥伴Jello引起的貼圖侵權爭議，街口支付母公司街口網絡今天發出聲明回應，已與Jello達成多項協議，包括從31日起接管Jello在台營運，並下架所有有疑慮的貼圖，已下載貼圖的用戶無法繼續使用這些貼圖。

在台擁有超過2100萬用戶的通訊軟體LINE今天也在官網發布聲明，呼籲尊重貼圖創作者的智慧財產權。對於近日其他通訊平台發生貼圖侵權爭議，LINE台灣已集結有意提告的原創貼圖創作者，協助採取法律行動。（編輯：楊玫寧）1080131