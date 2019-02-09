台股休市美股漲逾2% 豬年開紅盤有望挑戰萬點

台股即將於11日豬年開紅盤，法人看好，台股可望展開補漲走勢，不排除有機會挑戰萬點大關。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北9日電）台股即將於11日豬年開紅盤，據統計，台股春節休市期間，美股道瓊指數漲逾500點，漲幅超過2%，法人看好，台股可望展開補漲走勢，不排除有機會挑戰萬點大關。

美股8日漲跌互見，道瓊工業指數下跌63.2點，跌幅0.25%，收在25106.33點；標準普爾500指數漲1.83點，漲幅0.07%，以2707.88點作收；那斯達克指數漲9.85點，漲幅0.14%，收在7298.20點。

美股雖然近日震盪走弱，不過，據統計台股1月30日狗年封關後，道瓊工業指數漲526.37點，漲幅2.14%；標準普爾500指數漲67.88點，漲幅2.57%；那斯達克指數漲269.91點，漲幅3.84%。

台股狗年封關終場小漲0.67點，收在9932.26點。

分析師王兆立認為，台股2月11日豬年開紅盤，應可展開補漲走勢，指數有機會挑戰1萬點大關，只是台積電、聯電與友達美國存託憑證（ADR）漲跌互見，台股可能維持個股表現格局。

台積電ADR於台股休市期間，自1月29日的36.33美元，攀高至37.79美元，上漲1.46美元，漲幅4.01%，豬年開紅盤日股價補漲行情可期，預料將是帶領台股補漲的要角。

反觀聯電ADR於台股休市期間，自1月29日的1.87美元，滑落至1.83美元，跌幅約2.13%，友達ADR更自4.03美元，滑落至3.72美元，跌幅高達7.69%，為兩公司豬年開紅盤日股價表現添增變數。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，美中貿易談判不確定性仍在，蘋果（Apple）手機銷售疲軟，半導體進入庫存調整，上半年基本面欠佳，只是隨著市場利空鈍化，美國聯邦準備理事會（FED）態度轉趨鴿派，市場預期美元趨疲，有利資金流向新興市場，個股仍有表現機會。（編輯：楊玫寧）1080209