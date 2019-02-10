主計總處公布工時最長行業 保全美容美髮上榜

（中央社記者潘姿羽台北10日電）多數人希望新的一年能有更好表現，事業蒸蒸日上，不過主計總處調查顯示，支援服務業、電力燃氣供應業、其他服務業的工時偏長，是典型的「肝苦」行業。

現代人工作壓力愈來愈重，尤其在特定行業，因為產業性質關係，「爆肝」時有所聞。

主計總處最新統計，工業及服務業全體受僱員工每人每月總工時平均為169.3小時，不過從各行業情況來看，可以發現有幾個行業工時特長，尤以支援服務業平均總工時達180.7小時居冠，堪稱最肝苦行業，電力及燃氣供應業177.4小時居次，其他服務業平均176.7小時、排名第三。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，平均總工時最長的支援服務業，涵蓋保全、清潔服務公司、汽車租賃、人力仲介等工作，常常需要輪班，而且以保全來說，工時確實相當長，這和台灣產業特性有關。

電力及燃氣業排名工時第二長，而此行業當中，最具代表性的便是台電，由於電在工業、民生都是不可或缺一環，因此台電員工得更有使命感，工時相對較長。

台電台北市區營業處副處長陳基峯表示，台電分成許多單位如電廠、搶修或是巡修等部門，以他負責的搶修、巡修業務來說，中央調度室、發電廠、變電所、巡修部門、各地服務所都採24小時輪值制；目前正逢春節假期，台北市搶修、巡修部門每天都投入80人，一有意外事故發生，就可立即掌握情況、趕往現場處理。

陳基峯表示，舉凡跳電、停電等狀況，搶修部門都必須盡快處理，火災發生時，台電人員也必須趕到現場先斷電，消防人員才能噴水救火；平常沒有事故時，台電人員會到責任區巡修，測看看設備有無異常。

至於涵蓋洗髮、美容、洗衣、汽車維修等其他服務業，若客戶上門，也沒有推掉生意的道理；美髮設計師Wade表示，店裡營業時間是到晚上8點半，但若晚上6、7點有客戶來，基本上還是會接，有時忙到晚上10點多都有可能，而且打烊後還得打掃，另外，現在經營社群媒體很重要，公司要求每個設計師都要開帳號經營IG和臉書，這些都需要花時間。

除了上述三大肝苦行業，運輸倉儲業、製造業等許多行業的工時也都偏長，不過長期而言，工業及服務業平均總工時呈現下降趨勢；潘寧馨說，因為勞基法持續修正工時規範，讓勞工賺錢之虞，也能夠兼顧生活品質。（編輯：林淑媛）1080210