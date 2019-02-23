助年輕人買房 減稅降利率不如漲薪降房價

新上任的不動產開發商全聯會理事長楊玉全表示，他上任後首重與政府溝通降低房產持有稅（房屋稅與地價稅），同時以延長貸款年限從現今最長30年延到40年。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北23日電）新上任的不動產開發商全聯會理事長楊玉全今天說，將與政府溝通降房屋持有稅和房貸利率。房產人士認為，房屋貸款條件不宜全面放寬；且降貸款條件不如房價讓利和調漲年輕人薪水。

楊玉全表示，他上任後首重與政府溝通降低房產持有稅（房屋稅與地價稅），同時以延長貸款年限從現今最長30年延到40年，並降低利率到1.2%，讓年輕人有更多機會成家。

雖然延長貸款年限、降低利率和稅賦，看似負擔減輕很多，但相對的背債時間拉長，利息支出也會跟著增加，萬一付房貸途中房價下挫，房屋價值縮水，但貸款還得照付，相對不太划算。

房屋比價平台屋比研究總監陳傑鳴表示，以目前買房條件是自備款2成，貸款8成，若是降為自備款1成，貸款9成，等於10倍槓桿，用1元買10元的東西，雖然負擔能力減輕，但一旦房價下滑時，銀行可能會考量因為債權擔保不足而要求購屋人補增擔保，這對本來經濟能力就捉襟見肘的年輕人會面臨財務危機。

陳傑鳴認為，降房貸利率與稅賦、延年限不宜全面實施，還是應該要視不同貸款的償貸能力而定；因為有些年輕人償貸能力不差，但就是湊不到自備款的2成多，此時銀行端倒是可以放寬貸款條件幫助年輕人更容易成家。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，依銀行貸款公式試算，房貸利率從1.5%降到1.2%，以貸款新台幣500萬元、20年期計算，每月負擔可從2萬4127元降到2萬3444元，每月少683元，20年節省16萬元利息，但房貸利率降到1.2%會有一定的難度，且大部分年輕人無法購屋的主要原因在於高房價，以及無法籌措頭期款。

郎美囡指出，若要降低購屋門檻，除了利率外，低首付也是可以思考的方向，但其實最重要的還是在於房價及購屋償貸能力，近年房價上漲，但平均薪資並未跟著大增，以至民眾購買力下降，所以提升薪資水準才能有效提升購買力。

而房價在房地合一稅上路後修正較明顯，但修正幅度有限，對於大多數的首購族、青年族群而言，蛋黃區的房價仍舊高攀不起，年輕人購屋大多朝小坪數或蛋白區為主。

郎美囡說，目前大台北地區房價相對親民者，以台北市文山區、萬華區、北投區平均房價較低，約每坪40萬元，若屋齡高、地段較偏遠者，有機會低於40萬元；至於新北市的重劃區及新市鎮有機會以低房價買到新房子，例如淡海新市鎮、林口等，平均房價2字頭，又是台北市低價區的一半，是用通勤時間換取生活空間的選擇。（編輯：郭萍英）1080223