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總統：轉型正義為撫平創傷 非政黨鬥爭

最新更新：2019/02/28 16:56
總統蔡英文28日下午在台北出席二二八事件72週年中樞紀念儀式，致詞時提到，有些人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，也有些人認為過去的事不必再提，「我要再次嚴肅地表達，我不同意這種看法」。中央社記者吳翊寧攝　108年2月28日
總統蔡英文28日下午在台北出席二二八事件72週年中樞紀念儀式，致詞時提到，有些人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，也有些人認為過去的事不必再提，「我要再次嚴肅地表達，我不同意這種看法」。中央社記者吳翊寧攝　108年2月28日

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天說，有些人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，也有些人認為過去的事不必再提，但「我不同意這種看法」，過去不會自己過去，轉型正義的存在就是為了真正撫平創傷。

蔡總統今天出席「二二八事件72週年中樞紀念儀式」。

蔡總統致詞提到，在二二八事件紀念基金會努力下，不久前考證查核公開檔案，整理出400多筆可能在二二八事件中受難、但尚未提出賠償申請的名單，這說明了，「對歷史真相，我們的了解依然不夠，這項工作將會持續地進行下去」。

她說，除了賠償個別受難者與家屬，同樣重要的是系統性釐清事件的真相，二二八紀念基金會今年將提出新的報告並且翻成外文，與世界上關心二二八事件的朋友一起交流。

蔡總統並提到，有些人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，也有些人認為過去的事不必再提，「我要再次嚴肅地表達，我不同意這種看法」；面對國家的威權統治是每一個經過民主化的國家都必須處理的課題，「過去不會自己過去，傷口的表面也許會暫時癒合，但內心留下的創傷，卻不會自然地消失」，轉型正義的存在就是為了真正撫平創傷，「提醒我們曾經傷痛，切莫再犯下同樣的錯誤」。（編輯：楊凱翔）1080228

二二八事件72週年，總統蔡英文（右2）28日在台北二二八公園出席「二二八事件72週年中樞紀念儀式」，並頒發二二八受難者王富的回復名譽證書，由王富之女王梅花（右）代表接受。中央社記者吳翊寧攝　108年2月28日
二二八事件72週年，總統蔡英文（右2）28日在台北二二八公園出席「二二八事件72週年中樞紀念儀式」，並頒發二二八受難者王富的回復名譽證書，由王富之女王梅花（右）代表接受。中央社記者吳翊寧攝　108年2月28日
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