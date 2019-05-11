疑比特犬竄出狠咬 郵差腿部多處傷褲管遭扯破

一名中華郵政郵差11日行經新竹縣湖口鄉信勢國小旁一處路口時，旁邊貨車上一隻疑似比特犬的犬隻忽然跳下車，朝郵差腿部狂咬，過程全被後車行車記錄器拍下，傳至網路後引發民眾討論。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年5月11日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣11日電）新竹縣湖口鄉一名曾姓郵務士昨天遭疑似比特犬狠咬腿部，造成腿部多處咬傷、褲管遭扯破，新竹縣家畜疾病防治所表示，若咬傷人的犬隻為「比特犬」，將依動保法開罰。

一名中華郵政曾姓郵務士昨天行經新竹縣湖口鄉信勢國小旁一處路口，停等紅燈時，旁邊貨車上一隻疑似比特犬忽然跳下車，朝曾男腿部狂咬，飼主見狀趕緊下車，試圖將犬隻拉開，但犬隻卻不肯鬆口，持續狂咬，造成曾男腿部多處咬傷、褲管遭扯破。

郵務士遭疑似比特犬狂咬的過程，被後方一輛機車的行車記錄器拍下，影片於昨天晚間被網友PO上臉書社團「我是湖口人」，引發網友熱議，有網友留言表示「狗應該要牢牢的綁好才對啊」、「狗主人真的需要好好的檢討」。

新竹縣湖口鄉一名曾姓郵務士10日外出值勤時，遭一隻疑為比特犬的犬隻突然攻擊，狠咬腿部，造成腿部多處受傷、制服褲管也被扯破。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年5月11日

也有疑似飼主朋友的網友留言表示，狗主人事後釋出最大誠意，沒有逃避責任，事發後載著郵務士到指定醫院就醫、到國術館推拿，並親自前往新竹縣警察局湖口分局備案。

新竹縣家畜疾病防治所長彭正宇表示，「比特犬」為行政院農委會列為具攻擊性品種犬隻，出入公共場所或公眾得出入之場所，除應由成年人伴同，及以長度不超過1.5公尺的鍊繩牽引外，應加戴口罩作為防護措施。

彭正宇說，目前還未確定攻擊郵務士的犬隻是否為「比特犬」，將於下週一上班日主動向警方取得相關資訊，若確認為比特犬，將依法對飼主開罰；若非比特犬，則將該犬隻紀錄列管，要求不可再犯。（編輯：張銘坤）1080511