比特犬全台破千隻 農委會：確實調查加強管制

（中央社記者范正祥台北8日電）比特犬攻擊事件時有所聞，時代力量立委徐永明要求管制危險犬隻與加強飼主責任。對此，農委會回應，落實規定與要求飼主遵守，還有很大改善空間，也將確實調查危險犬隻數量，加強管制。

徐永明在立法院召開記者會，要求農委會比照他國禁止輸入危險犬隻，並對現有危險性犬隻強制絕育禁止繁殖，也研議危險性犬隻飼主與繳交飼養保證金規定。

徐永明引述農委會公告資料指出，目前共計6品種被列危險性犬隻，分別是比特犬、獒犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、日本土佐犬及巴西菲勒犬。其中，比特犬在國內飼養隻數已破千隻。他提醒也應注意，混種的是不是也已經在地化了。

徐永明指出，農委會對危險性犬隻管制，僅出入公共場所要有成年人陪伴、繫上1.5公尺內牽繩及戴上口套，規範不足，無法有效管制，屢次發生攻擊傷害事件。

他說，從2014年到2018年，民眾遭犬隻攻擊成案的案件，全國累計89件，主要集中在北部和中部地區，而且這些是「成案」的，「沒有報案」的不知還有多少。

徐永明指出，犬隻登記率很低，很多犬隻是黑數，完全不在主管機關的了解範圍。

出席記者會的時代力量台中黨部副執行長吳佩芸也質疑，地方政府對於危險犬隻的規範管理不足。她呼籲中央與地方政府應對飼主強化宣導，落實危險犬隻登記。

遭比特犬攻擊的受害者喬小姐今天也現身記者會說明自己和愛犬遭到比特犬攻擊的經過，她說，比特犬的飼主沒有為犬隻牽繩和戴上口套，在事發後還有不當言詞聲稱「養狗就是來咬狗的」。喬小姐認為，飼主必須負起責任，不當的飼養比特犬，甚至不當引導、激發危險犬隻兇猛的性格，導致犬隻攻擊事件發生。

出席記者會的行政院農業委員會畜牧處副處長王忠恕表示，對於危險犬隻的規範是有規定，但也不得不承認，在執行規定與要求飼主遵守，還有很大改善空間。

談及危險犬隻數量，王忠恕以比特犬為例指出，輸入的並不多，多為國內自行繁殖。他說，農委會會確實依動物保護法規定加強管理，長期追蹤數量。（編輯：趙蔚蘭）1080308