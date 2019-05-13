日圓飆升3個半月新高 5萬元旅費匯差5碗拉麵

（中央社記者潘姿羽台北13日電）美中貿易戰火升溫，新台幣今天早盤貶破31元大關。日圓則在避險資金湧入下，飆升至0.286元，為近3個半月高點，與近期低檔比較，以新台幣5萬元換日圓，匯差就會少吃5碗一蘭拉麵。

美國10日起，對2000億美元中國商品加徵的懲罰性關稅從原先的10%增加到25%，且因美中貿易談判未達共識，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）宣布，將在美國總統川普的指示下，對剩餘約3000億美元中國商品加徵關稅展開規劃。

匯銀人士指出，日圓本來就是避險性質相當高的貨幣，而全球貿易戰憂慮升高，便會刺激日圓作為避險貨幣，推升日圓走強。

據台銀現鈔牌告匯率，上一次的日圓收盤價高點為今年1月31日的0.2863元，今天現鈔牌告價格盤中衝上0.286元，達近3個半月以來的高點。

對於熱愛赴日旅遊的民眾來說，心情也相當低落，因為以旅費新台幣5萬元來換算，4月17日的日圓匯價0.2789為近期低檔，可以換得17萬9275日圓，但以今天匯價來算，僅換得17萬4825元，足足差了4450日圓，約等同少吃了5碗一蘭拉麵的價格。（編輯：楊凱翔）1080513