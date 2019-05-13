美中關稅大戰 美股開盤重挫道瓊指數跌近500點

（中央社紐約13日綜合外電報導）美國與中國貿易戰升高，繼美國總統川普宣布對價值2000億美元中國商品加徵關稅後，中國國務院今晚宣布反制措施，華爾街股市開盤重挫，道瓊指數開盤下跌將近500點。

道瓊指數開盤一度下跌489.58點，或1.89%，來到25452.79點，稍後跌幅縮小，來到25472.57點。

標準普爾500指數下跌50.22點，或1.74%，來到2831.18點；那斯達克指數下跌180.89點，或2.28%，來到7736.05點。

為反制美國對中國徵收懲罰性關稅，中國國務院今天宣布，對已加徵關稅的600億美元清單美國商品，將部分、分別提高25%、20%、10%不等的關稅。

美國總統川普稍早推文警告中國，不要針對他上週對中國商品加徵關稅採取報復行動。

川普今晨推文說：「對中國的關稅措施今天生效，沒有理由要美國消費者付錢。…中國不應該報復，因為只會使情況變得更糟。」（譯者：林治平）1080513