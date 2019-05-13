國安局：不需要共產國家告訴台灣媒體怎麼做

國安局副局長柯承亨13日說，中國全國政協主席汪洋在兩岸媒體峰會中的談話，明顯干預新聞自由，不需要共產國家來告訴台灣媒體該怎麼做。（中央社檔案照片）

國安局副局長柯承亨（前）13日在立法院受訪表示，中國全國政協主席汪洋在兩岸媒體峰會中的談話，明顯干預新聞自由，不需要共產國家來告訴台灣媒體該怎麼做。中央社記者郭日曉攝 108年5月13日

（中央社記者陳俊華台北13日電）國安局副局長柯承亨今天說，中國全國政協主席汪洋在兩岸媒體峰會中的談話，明顯干預新聞自由，不需要共產國家來告訴台灣媒體該怎麼做，這對兩岸、中美關係發展都有負面影響。

第四屆兩岸媒體人北京峰會由北京日報報業集團主辦，旺旺中時媒體集團協辦。根據大會發給媒體的指南，兩岸共有近百家媒體及相關機構、共計200餘名代表在北京聚會，主題為「兩岸交流與媒體責任」。中國全國政協主席汪洋10日上午會見參加峰會的兩岸新聞媒體代表。

立法院外交委員會今天邀請國家安全局局長彭勝竹、副局長柯承亨列席，審查國家情報工作法、特種勤務條例部分條文修正草案。

柯承亨會前受訪時表示，這次是第四屆兩岸媒體峰會，從2015年就開始辦，但很清楚這次政協主席汪洋的談話，統戰意味非常強烈，尤其提到一國兩制、台灣是美國的棋子、美國不可能為台灣打仗，打了也不會贏，這種非常極端、挑釁的言論。

柯承亨指出，總統蔡英文、政府都一再強調，兩岸正常交流政府都表示歡迎，但利用兩岸媒體的交流若是具有統戰意味，像這次汪洋的談話、中國國台辦主任劉結一的談話，都有相當多引導作用。

柯承亨說，台灣是自由、民主、開放的社會，「不需要共產國家，尤其是沒有新聞自由，來告訴我們媒體應該要怎麼做」，這次是很明顯干預新聞自由，對兩岸關係、中美關係的發展，事實上都有負面影響。

媒體詢問，這次兩岸媒體峰會出席名單中，是否有國安局指稱的「同路媒體」；柯承亨表示，國安局不特別指涉所謂的「同路媒體」名單。（編輯：楊玫寧）1080513