再喊話賴清德 蔡總統：我們要合力挽狂瀾[影]

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天再向前行政院長賴清德喊話指出，一加一確實是大於二，「我們要合力挽狂瀾」，以現在情勢來看，「合作是我們唯一的選項」，能夠集結最大力量守住台灣。

賴清德投入民進黨總統初選，挑戰蔡總統的連任之路。蔡總統今天接受寶島聯播網節目主持人鄭弘儀訪問，對於她是否曾問過賴清德會不會參選總統，蔡總統表示，好像沒有機會問，賴清德離開行政院後，兩人見面機會少；至於是否有被突襲的感覺，蔡總統說，「就是意外」。

對於賴清德自稱出來參選是希望台灣別變成第2個香港與西藏，蔡總統指出，任何從政的人都一定有這樣的意志，保護台灣主權，讓台灣獨立自主的主權可以持續下去，這是每個從政的人或者當總統的人最根本責任，問題在於要集結最大的力量才能夠守得住。

蔡總統說，這段時間她一直強調，一加一確實是大於二的，也希望大家可以合力，讓執政持續下去，她記得賴清德說過要力挽狂瀾，「比較精確地講應該是，我們要合力挽狂瀾」，以現在情勢來看，確實「合作是我們唯一的選項」，能夠集結最大的力量來守住台灣。

至於合力要怎麼合，蔡總統認為，只要有意志、有想法，支持者或黨員同志、執政團隊，大家會盡力找出最合適的方法。

總統蔡英文（前）14日接受廣播節目專訪時，再向前行政院長賴清德喊話，指一加一確實是大於二，「我們要合力挽狂瀾」，以現在情勢來看，「合作是我們唯一的選項」。中央社記者謝佳璋攝 108年5月14日

被問到是否希望初選進行到底，蔡總統說，無論初選要不要進行到最後，「這只是一個命題，但是目標是必須要整合最大的力量」；初選若競爭到底，她當然是盡最大力量，希望以3年執政努力、績效，可以繼續得到選民的支持。

她強調，初選是命題，目標是整合最大力量，贏得2020大選。

蔡總統也向賴清德喊話，「我們有共同的責任確保2020勝選」，讓執政可以延續，一加一確實大於二。

至於這是否意指「蔡賴配」，蔡總統說，支持者、黨員有很多不同的創意，當然蔡賴配談的人很多，「應該還有其他的想法與創意吧」。

被問到，賴清德宣布參選後，是否曾有一絲絲不想連任的念頭。蔡總統說，「不會耶！」一個總統最大的責任是讓她的執政可以延續，讓執政成功。

蔡總統也對賴清德的支持者喊話指出，民進黨還是要做最大的努力整合力量，集結社會上最大的力量贏得2020大選。

對於賴清德說要相信民主、相信競爭，蔡總統說，相信民主是對的，但民主不一定就是競爭，民主也有其他的方式達到社會想共同達到的目標，「競爭是一種方式，也不是只有競爭才能夠達成我們的目標」。

她說，初選是一種方式，也不排除有另外的可能，讓大家可以在一個平台上去討論出一個整合的方法，因為任何的競爭很難避免掉裂痕。（編輯：李信寬）1080514