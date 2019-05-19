談台史邦誼 史瓦帝尼駐美大使：我們都是一家人[影]

華府龍舟賽今年進入第18屆，這項比賽也早成為華府當地進入夏天的重要水上活動，吸引不少當地民眾組隊參加。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年5月19日

（中央社記者江今葉華盛頓17日專電）華府今天舉辦龍舟賽，包括美國總統川普、總統蔡英文均發賀電祝賀。史瓦帝尼駐美大使桂布受訪時表示，史瓦帝尼十分重視兩國邦交與情誼，她以中文說，「我們都是一家人」。

華府龍舟賽今年已經進入第18屆，這項比賽也早成為華府當地進入夏天的重要水上活動，吸引不少當地民眾組隊參加。除了蔡總統外，美國總統川普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）也都以書面祝賀。

川普在賀詞中表示，華府龍舟賽讓華府地區居民與觀光客能深入了解台灣的傳統與文化，也是一個建立新友誼的機會，並認同在全球實踐更繁榮與自由的共同目標。

蔡總統則指出，這項活動已經進入第18屆，提供豐富的文化傳統，有助於促進交流與理解文化多樣性，是台美的重要標誌。

桂布（Njabuliso Busisiwe Gwebu）今天也代表史瓦帝尼到場祝賀。她在會後接受媒體訪問時表示，台史邦誼已經長達51年，台灣是史瓦帝尼於1968年獨立時第一批與史瓦帝尼建交的國家。每年史瓦帝尼在慶賀獨立的同時，也慶賀兩國的堅實友誼。

曾經派駐台灣多年的桂布以史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世的話表示，台灣與史瓦帝尼不只是朋友，是家人。她還特別以中文重複說，「我們都是一家人」。

她指出，不論是教育、貿易、投資、科學、乾淨能源等許多方面，史瓦帝尼都受惠於台灣的援助，台史情誼對史瓦帝尼意義重大，史瓦帝尼珍視這份情誼。（編輯：劉學源）1080519

史瓦帝尼駐美大使桂布表示，史瓦帝尼十分重視台史兩國邦交與情誼，她以中文說，「我們都是一家人」。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年5月19日

華府龍舟賽今年進入第18屆，美國總統川普以書面祝賀表示，華府龍舟賽讓華府地區居民與觀光客能深入了解台灣的傳統與文化。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年5月19日