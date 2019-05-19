獨家／工研院助攻 無形資產評價與融資6月成真

（中央社記者韋樞台北19日電）工研院技轉與法律中心協助3家中小企業，將於6月以創新技術與專利進行「無形資產評價」並取得優利貸款，為台灣「無形資產評價融資」創下首次成功案例。

工研院技術移轉與法律中心主任王鵬瑜表示，在國外行之多年的「無形資產評價」，在台灣並無任何一件成功獲得銀行融資的案例。這3家擁有技術和專利的新創公司和中小企業，將為台灣無形資產評價融資創先鋒，連通技術市場和資本市場。

王鵬瑜指出，擁有好技術和專利的中小企業缺錢投入研究或商業化生產，但有充裕資金的銀行卻完全不懂這些深奧的尖端新技術或專利，難以了解未來風險、展望、商機及評估投資價值，或根本不敢也不知如何貸款給這些中小企業與新創團隊。

王鵬瑜說，工業局推動「產業創新條例」修法，為台灣無形資產評價與融資奠定法源基礎。去年6月，產業創新條例完成修法施行，加上總統蔡英文在「亞洲．矽谷」和新創團隊座談時，公開鼓勵國內金融機構參考工研院的專業評鑑報告，盡可能提供中小企業和新創事業所需資金，終於讓十多年來「只聞樓梯響」的無形資產融資出現曙光。

工研院分別從銀行端、大學研究所和育成中心、亞洲矽谷園區等地主動出擊，尋找並篩選具有潛力的新創事業，由工研院扮演橋梁，連結銀行業者，將深奧的技術和專利以深入淺出的方式，讓銀行界了解價值，並以智權專業讓銀行界願意接受工研院的評價和推薦，進而融資給這些新創公司和中小企業。

在銀行端部分，王鵬瑜特別感謝台灣中小企業銀行董事長黃博怡，他在了解工研院的規劃後，相信工研院的智財評估能力和招牌，率先表達意願擔任無形資產融資的試辦銀行，加上獲得信保基金的大力支持，終於讓「無形資產融資」在台灣寫下成功的歷史新頁。

王鵬瑜透露，即將獲得融資的新創公司和中小企業包括生技業、綠能業、資通訊業，估計可獲得台灣中小企銀融資額度至少每家新台幣1000萬元的優惠貸款，具體核貸額度與家數，尚須視各廠商的專利價值和市場前景而定。新創團隊未來獲得融資後，工研院將向銀行收取服務費為營運模式，並不會向新創公司和中小企業額外收費。

王鵬瑜說，工研院的使命是扶植新創公司和中小企業茁壯強大，也希望能複製更多「無形資產做評價」的成功案例並建立機制，非常歡迎大學研究所和育成中心、銀行界及有專業技術和專利並需要資金的新創公司向工研院諮詢。（編輯：張良知）1080519