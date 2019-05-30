MLB台灣投手首度對決大谷翔平 王維中滑球被敲安

王維中（前）29日與天使隊球星大谷翔平對決時，一記角度刁鑽的外角滑球被敲滾地安打。（共同社提供）

（中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電）台灣左投王維中相隔一年多重返美國職棒大聯盟（MLB），連兩天出賽無失分，今天成為首名與大谷翔平在大聯盟對決的台灣球員，一記角度刁鑽的外角滑球被敲滾地安打。

27歲的王維中歷經韓國職棒，今年與奧克蘭運動家簽小聯盟合約，昨天是暌違608天重返大聯盟出賽，投2局無失分，今天繼續對上洛杉磯天使，8局上，在3比5落後的情況登板。

王維中只用4顆球，解決天使第1棒佛萊契爾（David Fletcher）、第2棒史特拉（Tommy la Stella）之後，對決第3棒左打的大谷翔平。

王維中面對大谷翔平，前兩球控得精準，時速135公里滑球、148公里的四縫線直球，正好削在好球帶外側，大谷翔平沒有出棒，看著好球進壘。

球數2好2壞時，王維中投出一記角度刁鑽的外角滑球，這球剛好壓在好球帶最外側、最低的角度，也就是距離打者眼睛最遠的一顆好球。

結果大谷翔平更勝一籌，身高193公分的他用球棒輕輕一勾，打成一二壘方向滾地球，穿越了內野防線。

不過，大谷翔平的一壘安打沒有造成傷害，王維中隨後解決下一棒的魯克洛伊（Jonathan Lucroy），製造投手前滾地球出局。

王維中昨天投2局無失分，表現受到總教練麥爾文（Bob Melvin）稱讚，球路尾勁犀利，無論是投變速球、滑球、快速球，出手動作都能隱藏很好。

王維中今天接著投1局無失分，本季累計3局無失分，被敲2安打、送出1次三振，無四壞保送。

王維中也成為第一名在大聯盟對決大谷翔平的台灣球員。大谷翔平過去在日本職棒，曾與台灣投手陳冠宇對決，2012年大谷還是高中生時，則在南韓舉辦的世界青棒錦標賽對決過投手洪心騏、林政賢。

王維中連兩天都在球隊落後的時機上場，成功止血，巧合的是隊友歐爾森（Matt Olson）都在王維中退場之後敲出追平全壘打。不過昨天運動家最終輸球，今天與天使打進延長賽，再以7比12吞敗。（編輯：陳永昌）1080530