高雄多名議員接獲恐嚇信 送交警方調查

高雄市議員高閔琳在臉書公開恐嚇信照片，她表示不會屈服於惡勢力，會更堅定、更勇敢地為台灣奮鬥下去。（圖取自facebook.com/oui.taiwan）

（中央社記者陳朝福高雄1日電）繼時代力量高雄市議員黃捷日前收到來自「中國香港」的恐嚇信，其他多名議員也陸續收到；民進黨籍市議員邱俊憲今天說，昨天收到「中國香港」寄出航空信件，已送交警方調查。

邱俊憲出席一項農產品促銷會，被媒體詢問到高雄市有多名議員接獲類似的恐嚇信時，取出手機秀出這封恐嚇信件。

邱俊憲表示，拆開信封一看，內容是威脅嗆殺的恐嚇信，文未還寫著「哈哈哈」，信封地址寫著「中國台灣」，故意矮化台灣主權。

邱俊憲說，高雄市長韓國瑜上任後，許多議員及民眾遭韓粉恐嚇、騷擾，請韓國瑜要求韓粉冷靜。

相對於高雄市日前發生的恐嚇市議員案，邱俊憲表示，過去韓粉恐嚇高雄市議員是在網路上留言，這次是以手寫恐嚇信函，且是自「中國香港」郵寄，已交由警方調查。

民進黨籍高雄市議員高閔琳也收到類似恐嚇信件，她說，去年10月擔任民進黨市長候選人陳其邁發言人，從召開第一場記者會就飽受包括來自藍營的支持者、韓粉、網軍和中國網軍留言攻擊、抹黑和威脅恐嚇。

高雄市議會開議後，高閔琳表示，因認真監督凸顯市長韓國瑜這個「說大話草包政府」問題百出，除了網路的洗版式辱罵攻擊，也接到恐嚇信件。

邱俊憲和高閔琳及黃捷收到的恐嚇信於昨天收到，內容、郵戳和字跡等類似，高閔琳研判應是同一人所為。

高閔琳認為，一點也不感到害怕，變本加厲的人身攻擊、抹黑辱罵、威脅恐嚇，讓她更加感覺到正在為台灣、為高雄做對的事。

黃捷也在臉書貼文表示，5月3日在質詢韓國瑜自經區後，就開始有不少中國網友在臉書留言、私訊，以各種方式進行謾罵、攻擊，甚至還收到實體恐嚇信，根據郵戳、郵票來看，是從「中國香港」寄出的，收件地址填的是「中國台灣高雄市」。

黃捷說，不會因為被恐嚇感到害怕，她怕的是中國統戰侵略民主的方式逐漸猖狂，失去的會是我們珍貴的自由。這位香港民眾應該慶幸，信中寫的內容因為符合中國的政治正確得以寄出，如果內容是批判中國政府，只怕銅鑼灣書店案例會再次發生。

高雄市警方受理後採證信件指紋，將送交刑事局比對，待有結果後進一步詳查。（編輯：黃世雅）1080601