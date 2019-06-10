行政院核定5G行動計畫 4年投入204億

行政院10日表示，已核定「台灣5G行動計畫」，規劃在2019年到2022年間投入新台幣204.66億元。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）行政院今天表示，已核定「台灣5G行動計畫」，規劃在2019年到2022年間投入新台幣204.66億元，為5G核心技術、系統測試平台提供支援；盼台灣成為全球5G供應鏈的主要夥伴。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，行政院已核定「台灣5G行動計畫」。台灣針對5G的投資，「只能快、不能慢」；政府從2017年開始審慎規畫、討論，於2017年10月核定「數位國家創新經濟發展方案」，隨後在2018年指示規劃「台灣5G行動計畫」，並於今年5月10日核定。

Kolas表示，行政院預計在2019到2022年之間，投入204.66億元，盼搶得開發先機；台灣不能在物聯網與虛實整合服務的時代錯失爭霸的機會。政府承諾，將為5G核心技術、系統測試平台提供有力支援，並提供5G應用試驗環境，以協助廠商跨越5G技術門檻，「目標是成為全球5G供應鏈的主要夥伴」。

她進一步指出，「台灣5G行動計畫」中，經濟部、國家發展委員會、教育部、國家通訊傳播委員會、交通部、科技部、文化部、衛生福利部都是重要的工作夥伴。未來的社會將是強調智慧製造、智慧家庭、智慧交通、智慧校園、智慧醫療、智慧防災與自駕車來臨的年代，台灣需要提早準備好。

Kolas表示，順利的話，「台灣5G行動計畫」將排入本週四行政院院會的報告事項。（編輯：林沂鋒）1080610