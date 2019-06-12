在台港生罷課聲援反送中 柯文哲到場被質問

為聲援港人反對逃犯條例草案發動的抗爭，在台港生12日在台北香港經貿辦事處前串連罷課，近200名港人到場響應。中央社記者沈朋達攝 108年6月12日

（中央社記者梁珮綺台北12日電）香港民眾今天罷工、罷課、罷市表達反送中訴求，在台港生也發起罷課行動，台灣多個公民團體到場聲援；台北市長柯文哲傍晚前往關心，被質問「這就是你要的一國兩制嗎？」

儘管下大雨，在台港生今天在台北香港經濟貿易文化辦事處前響應罷課，近200名港人到場響應，多個台灣公民團體也到場聲援。

柯文哲約在傍晚5時10分到場，停留約5至10分鐘，但被台灣永社副秘書長洪崇晏質疑「這就是你要的一國兩制嗎？」

北市府市政顧問周榆修告訴中央社記者，他與副發言人陳冠廷中午已先到場了解情形，柯文哲有交代他買熱咖啡給學生，傍晚時100杯咖啡全數發完。

他說，柯文哲到場探視，表達關心，但對於一國兩制想法未變，就是若一國兩制為香港模式，台上講，台下台灣人全跑光，以及北京政府應仔細思考如何處理，因所有台灣人都睜大眼睛看香港反送中事件的發展。

而柯文哲上午接受媒體訪問時，被問到要對香港民眾說什麼鼓勵或打氣話語時，他表示，民主與自由不是天上掉下來的。（編輯：李亨山）1080612