歹徒闖桃園中古車行挾持多人質 疑有槍響

桃園市桃園區12日晚間驚傳歹徒持槍彈挾持人質案件，警方獲報趕至，目前已經將三民路沿線封路，並與歹徒對峙中。中央社記者吳睿騏攝 108年6月12日

（中央社記者吳睿騏桃園12日電）桃園市桃園區今天晚間7時許驚傳歹徒持槍彈挾持人質案件，桃園警方已經封路對峙並進行談判，過程中甚至一度傳出疑似槍響，現場談判仍在持續中。

晚間7時許，2名歹徒持長短槍、手榴彈，闖入桃園區三民路桃園市議會附近一間中古車行，車行內共有8人遭挾持，桃園市警方在獲報後也火速趕往現場，目前警方已經將三民路沿線封路，並與歹徒對峙中。

警方初步調查，歹徒疑似為正義會成員，具有幫派背景，過程中有員警進入與歹徒談判，並有2名人質先行被釋放，不過現場一度傳出疑似槍響聲，目前雙方談判仍在持續中。（編輯：卞金峰）1080612

桃園持槍歹徒挾持人質案 警政署長坐鎮指揮

（中央社記者劉建邦台北12日電）桃園市桃園區今晚7時許傳出歹徒持槍彈挾持人質案。警政署長陳家欽趕赴現場坐鎮指揮，並以人質安全為最高考量，且警署也調派維安特勤隊等配備精良裝備等警力前往現場支援。

警政署說，為因應桃園挾持人質事件，陳家欽已赴現場坐鎮，並以人質安全為最高考量，並即時調派配配精良裝備的維安特勤隊及刑事局除暴特勤隊等警力趕往桃園支援，呼籲桃園市民勿前往現場圍觀，應避開管制路段，才有利警方執行維安勤務。

刑事局長黃明昭也接獲陳家欽指示，率刑事局除暴特勤隊及偵查第一大隊到達現場，維安特勤隊已在現場待命。

警方針對附近交通進行管制，周邊交通出現堵塞，為避免網友過多PO文及現場照片激怒歹徒，甚至讓歹徒知道警方行動。警方呼籲，確認人質平安前，不要透過臉書發布相關訊息。（編輯：李亨山）1080612