Kolas：登革熱主管機關是直轄市政府 韓國瑜說法我傻眼

（中央社記者顧荃台北18日電）高雄市為登革熱防疫經費與行政院多次交鋒，行政院發言人Kolas今天表示，法定登革熱主管機關是直轄市政府，高雄市政府就是第一道防線，對高雄市長韓國瑜的說法「我傻眼」。

韓國瑜昨說：「如果中央不給錢，再有一個登革熱病例都算（行政）院長蘇貞昌的。」

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天下午在臉書發文表示，「算帳無理，傻眼有理」。傳染病防治法講得很清楚，登革熱屬「第二類傳染病」，第一線的主管機關就是「直轄市政府」，高雄市政府就是第一道防線，也承擔防疫責任，歷年皆然。昨晚被問到「算在誰頭上」云云，「我傻眼」。

Kolas表示，任何中央政府補助給地方的錢，都是人民的納稅錢，需要有公文，白紙黑字，記錄每一筆申請、核撥的流程，向人民交代錢用在哪裡，都受國會的監督。若沒有任何文件，不能無憑無據撥款。

她說，疾管署的確到6月14日晚間近8時才收到高雄市政府姍姍來遲的公文。但只要一收到公文，就會依高雄市政府所提需求，全數核撥防疫預算。「天佑高雄」。（編輯：林興盟）1080618