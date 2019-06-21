立院三讀產創條例 租稅優惠延長10年

（中央社記者陳俊華台北21日電）立法院會今天三讀修正通過產創條例部分條文，租稅優惠施行期間延長10年到民國118年底；為鼓勵業者以自有獲利投資，三讀條文增訂，以未分配盈餘進行實質投資得列為減項，免徵5%營所稅。

立法院臨時會今天舉行院會，三讀修正通過產業創新條例（產創條例）部分條文。行政院提案，將租稅優惠措施延長10年，將有助於穩定租稅及投資環境，讓產業安心投資、加速創新布局。

因產創條例將在年底落日，除研發投資抵減外，包含員工獎酬股票、天使投資、個人投資新創等租稅減免，也將在今年底到期。為了有助研發創新、留才攬才及新創事業發展，三讀通過條文中，將租稅優惠施行期間延長10年，到民國118年12月31日止。

為了鼓勵業者以自有獲利進行投資、活化資金運用，並回應產業界表達未分配營所稅不利企業長期投資規劃的訴求，三讀條文中增訂，投資支出得列為未分配盈餘減項規定，當公司或有限合夥事業以未分配盈餘進行實質投資時，得列為未分配盈餘減除項目，免徵5%營利事業所得稅，且大小企業皆可適用。

強化租稅誘因措施部分，為強化產學合作誘因，三讀條文明定，個人技術入股及學研創作人獲配股票，持股2年並符合在台灣服務的相關條件者，轉讓時以「取得時」或「轉讓時」較低價格課稅。盼透過實質經濟誘因，帶動創作人投入產業創新。

為使集團人才共同享有獲利成長利潤，確實達到留才攬才目的，三讀條文中，放寬母子公司員工雙向取得母或子公司的獎酬股票，均得適用較低課稅規定；針對設立當年度實收出資額達新台幣3億元的有限合夥創投事業，增訂該事業得選擇採用「決定出資總額」的分年彈性方式，取代現行規定「實收出資總額」。

另外，現行條文規定，國營事業研發經費應達一定比例，但因國營事業成立宗旨及業務屬性都不同，三讀條文中增訂，只要符合「非公司組織者」、「公司成立是為保障存款人權益，維護信用秩序，促進金融業務健全發展」者，可不適用須編列研發預算的規定，如中央銀行、中央造幣及印製廠、財政部印刷廠、交通部台灣鐵路管理局等單位。（編輯：謝佳珍）1080621