林家正加盟響尾蛇 選秀進美職球隊第一人

（中央社記者謝靜雯台北23日電）台灣捕手林家正今年第3度投入美國職棒大聯盟選秀，在第14輪422順位被亞利桑那響尾蛇選中，今天正式完成簽約，隨後將投入小聯盟賽季，林家正期盼能激勵更多台灣球員勇敢追夢。

林家正高中就讀穀保家商，只讀了一個學期就赴美求學，2016年首度投入選秀，被水手隊在第16輪477順位選中，後來決定先進入美國棒球名校亞利桑那州立大學就讀、磨練；2018年再挑戰選秀，順位不如預期；今年第3度投入選秀，輪次再提升，成為台灣首名透過選秀加盟大聯盟球隊的球員。

林家正今天在響尾蛇位於鳳凰城的春訓基地正式完成簽約，他透過臉書粉絲團向台灣球迷報喜，並表示很快就與球團達成共識，除簽約金外，還有未來結束選手生涯後完成大學學業的學雜費和住宿所需開支，接著將立刻接受球隊指派，投入小聯盟賽季比賽。

林家正從小就夢想踏上大聯盟舞台，完成簽約又離夢想更近一步，他表示，「我了解簽下這份合約只是棒球生涯中的一個過程，接下來等待著我的將是職業球隊辛苦但是紮實的訓練內容」。

林家正表示，當初選擇到美國求學，就是為了完成踏上大聯盟舞台的夢想，會勇敢面對挑戰，克服一切困難。

作為台灣第一名透過選秀進入美職體系的球員，林家正說，「希望我的經歷可以鼓勵更多台灣的孩子們勇敢追尋自己的夢想，挑戰不一樣、或是沒有那麼多人走過的道路，過程或許艱辛，但是最後的果實會是甜美的」。（編輯：張雅淨）1080623