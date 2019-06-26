大同行使歸入權 要違法陸資吐出全部獲利

大同公司董事會收到投保中心來函，要求大同依法行使歸入權，將違法陸資股東及關係人的短線交易獲得利益歸於公司。（中央社）

（中央社記者吳家豪台北26日電）大同公司董事會收到投保中心來函，要求大同依法行使歸入權，將違法陸資股東及關係人的短線交易獲得利益歸於公司；因投保中心主張部分金額超過時效，大同將爭取全部不法獲利歸於公司。

針對行使歸入權的問題，中央社記者今天詢問大同公司，至12時為止尚未取得回覆。

短線交易歸入權是發行股票公司董事、監察人、經理人等內部人或持有公司股份超過10%的大股東，對公司股票或公司發行具有股權性質的其他有價證券，於取得後6個月內再行賣出，或於賣出後6個月內再行買進，因而獲得利益者，公司應請求將其利益歸於公司的規定。

大同24日晚間23時52分發布重大訊息表示，董事會24日收到財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）來函，說明大同股東龍峰國際以本人及利用其他4人名義透過外資投資專戶，於2017年1月11日至2018年4月24日間買賣大同股票，依法計算獲有差價新台幣12.26億元；截至今年6月21日，已有部分金額4.43億元超過歸入權請求的2年時效。

大同說，投保中心要求大同應針對該項利益，並加算法定利息，請求相關股東將利益歸於大同。

大同董事會今年1月29日決議，針對經金融監督管理委員會裁罰的違法陸資，依證券交易法第157條規定，行使歸入權，並委任外部律師事務所辦理。大同委任律師已於今年4月8日向台北地方法院對投保中心來函所指的股東等人提起民事訴訟，案由為行使歸入權。

大同表示，已依法行使歸入權，投保中心來函所指有部分金額超過時效，然而大同向法院起訴時間與投保中心來函計算時間基準點不同，將請外部律師依相關法律規定，向法院全力爭取將全部獲利歸於大同，以維護大同公司及全體股東的最大權益。（編輯：鄭雪文）1080626