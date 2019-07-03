防逃機制修法三讀 法官可命停押被告在宣判日到庭

（中央社記者王揚宇台北3日電）健全防逃機制，立法院臨時會院會今天三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，未來法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭。

台灣社會過去發生多起判刑定讞的貪污犯或經濟犯棄保潛逃案例，引來民眾譁然及憤怒，例如犯貪污罪遭判刑14年6月定讞的屏東縣前車城鄉長林錫章棄保潛逃，或是曾棄保潛逃，但已被押解回台，犯下恐嚇、詐欺等罪的前台南縣議長吳健保等人。

因此這次修法，主要是在健全防逃機制、增加羈押替代措施，避免再有犯嫌或判決定讞的被告棄保潛逃，傷害司法公信力。

這次立法院臨時會，民進黨立法院黨團將刑事訴訟法中的防逃機制修法，列入討論議案。立法院長蘇嘉全1日與2日主持黨團協商，討論民進黨立委許智傑等人及時代力量立法院黨團的修法版本；經2天的討論下來，朝野達成共識，並於今天的院會進行處理。

三讀條文規定，法院許可停止羈押時，經審酌人權保障及公共利益的均衡維護，認有必要者，得定相當期間，命被告應遵守以下事項，包括接受適當的科技設備監控；交付護照、旅行文件或法院亦得通知主管機關不予核發護照、旅行文件；未經法院或檢察官許可，不得就特定財產為一定之處分等事項；未經法院或檢察官許可，不得離開住、居所或一定區域等事項。

為達防杜被告逃匿的目的，三讀條文也明定，「法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭。」違背這些應遵守的事項者，得逕行拘提。

另外，為使刑事判決得以有效執行，避免被告經判決有罪確定後，為規避執行而逃匿，三讀條文規範，被告經法院諭知死刑、無期徒刑或逾2年有期徒刑，有相當理由認為有逃亡之虞者，得逕行拘提等相關機制。（編輯：蘇龍麒）1080703