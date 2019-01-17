涉假球案遭通緝4年 前台南縣議長吳健保菲律賓落網

菲律賓警方與移民局幹員16日在蘇比克灣一座別墅內逮捕吳健保（打電話者）。吳健保見到菲國執法人員，相當錯愕。 （菲國警方提供）中央社記者林行健馬尼拉傳真 108年1月17日

（中央社記者林行健馬尼拉17日專電）菲律賓警方人員今天證實，在台涉及職棒打假球案而被通緝的前台南縣議長吳健保已在菲國落網，目前羈押在移民局看守所，等候遣送程序。

這名要求不具名的菲國專案小組成員告訴中央社，警方與移民局幹員16日在蘇比克灣一座別墅內逮捕吳健保。他當時剛從外面活動完畢返家，見到菲國執法人員，相當錯愕。

幹員說，吳健保偶爾還會出入菲國賭場。

數月前，刑事局掌握了吳健保行蹤，立即透過駐菲聯絡官向菲方要求追捕吳健保，經過一段時間跟監，昨天下午見時機成熟，將他逮捕到案。

自從去年5月，台菲成功合作在屏東東港逮捕涉及毒品案件、逃亡10個月的菲國奧扎米士市（Ozamiz）市議員帕洛吉諾格（Ricardo Parojinog）之後，菲警感念雙方合作情誼，均全力追捕台灣通緝的逃犯。

這次成功逮捕吳健保，又是一次台菲合作的佳例。

吳健保目前被羈押在菲律賓移民局位於塔古市（Taguig）比庫丹區（Bicutan）的看守所，等候遣送程序。（編輯：林憬屏）1080117

吳健保菲國落網 假球案恐嚇球員判5年5月定讞

（中央社記者劉世怡台北17日電）涉嫌職棒打假球案遭通緝的前台南縣議長吳健保，在菲律賓落網。二審高院於103年間考量他恐嚇球員、審理末期才認罪，總計判他5年5月定讞，其中2年3月得易科罰金。

菲律賓警方人員今天證實，在台涉及職棒打假球案而被通緝的前台南縣議長吳健保已在菲國落網，目前羈押在移民局看守所，等候遣送程序。

職棒20週年總冠軍賽於民國98年10月落幕，隨即爆發職棒打假球案，曹錦輝、張誌家、陳致遠等多名明星球員以及前台南縣議長吳健保都涉入；當時的板橋地檢署於99年偵結後，吳健保、陳致遠、張誌家等人被依詐欺等罪起訴，曹錦輝則獲不起訴。

新北地方法院100年6月間就中華職棒打假球案宣判，吳健保、張誌家、陳致遠等人，共計23名被告被判1月15天至7年不等刑期，總併科罰金逾新台幣5000萬元。

案經上訴，由台灣高等法院受理，歷經兩年多審理並勘驗30多場球賽，103年8月間宣判，合議庭認定不適用99年上路、刑責較重的運彩法，原審判決據此加重球員的刑責不當，因此撤銷改判。

高院合議庭參考前4起假球案及最高法院判例，綜合相關證據認為主導打假球的組頭蔡政宜、吳健保等人，犯行較球員們張誌家、陳致遠等人惡劣，部分球員是消極配合打假球；球員們雖然均否認犯罪，但在假球案被判有罪，已造成日後生涯極大傷害，難再與職棒有所牽連。

高院判決指出，審酌吳健保在法院審理末期才認罪，判他2年3月徒刑，得易科罰金，另因恐嚇球員判3年2月部分不得易科罰金，須入監服刑。

其他被告部分， 蔡政宜遭判3年8月、張誌家遭判4月徒刑，得易科罰金；陳致遠遭判6月徒刑，得易科罰金。全案定讞。

吳健保原本應於103年9月底向檢方報到入監執行，但他棄保潛逃，後來遭新北地檢署103年10月6日發布通緝。（編輯：李亨山）1080117