新北石碇福音園暗夜火警 2死3傷

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市石碇福音園今天凌晨發生火警，火場位於偏遠山區。消防單位據報搶救，到達時火勢猛烈。火場中的5名男子共2死3傷。火警原因將進一步調查。

新北市政府消防局表示，凌晨1時28分據報，石碇區南勢坑一處4樓水泥建築物2樓全面起火燃燒。

火場是新北市石碇區南勢坑的台北靈糧堂石碇禱告園（福音園），火場附近鄰居報案表示，火場平時住有5人，其中1名住3樓住戶跳窗逃生，仍有4名躲在4樓。

消防單位到達後全力搶救，到達時2樓已全面燃燒，凌晨2時8分將火勢控制，凌晨2時22分火勢熄滅，燃燒面積約150平方公尺。

消防局指出，4樓搶救出4名受困民眾，其中2人救出時已經沒有呼吸心跳，送萬芳醫院、台北慈濟醫院仍不治。另有3人也都一併送醫。

新北市消防局第四大隊大隊長蕭力愷受訪時表示，救出的4人都住在鐵皮加蓋的4樓，包含屋主5人送醫都無明顯外傷，都是濃煙造成吸入性嗆傷。2人送醫前已無呼吸脈搏，到院後仍傷重不治。

第一時間逃出者向消防隊員表示，他在3樓睡覺，半夜被濃煙嗆醒，發現失火後爬窗逃生，由於火勢蔓延很快，來不及叫醒住在4樓的4人，不知為何2樓會燒起來。消防局則表示，起火原因有待火調人員調查釐清。1080706