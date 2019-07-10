犯後悔悟有社會化可能 男擊殺外婆3人處無期

台南市南化區北寮107年5月發生凶殺案，嫌犯郭濬毅以榔頭擊殺外婆、叔公及嬸婆，10日台南地院宣判處以無期徒刑。圖為案發現場。（中央社檔案照片）

（中央社記者張榮祥台南10日電）台南南化山區去年發生的2戶3屍凶殺案，男子郭濬毅為了區區5000元，以榔頭擊殺外婆、叔公及嬸婆。台南地方法院今天宣判以被告有再社會化的可能，判他無期徒刑，全案可上訴。

台南地院今天判決，郭濬毅犯強盜罪，故意殺人（李清祥），處無期徒刑，褫奪公權終身。又犯殺人罪（李蘇靜），處有期徒刑15年。又犯殺害直系血親尊親罪（李胡木哖），處無期徒刑，褫奪公權終身。又犯攜帶兇器竊盜罪，處有期徒刑1年。應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

台南地院判決書指出，38歲郭濬毅去年5月10日在台南市南化山區民宅竊取77歲叔公李清祥財物未得手，且被叔公發現斥責，憤而持榔頭攻擊叔公頭部，造成對方倒地不能抗拒後，再戴上工作手套偷取現金新台幣5000多元。

郭濬毅犯案後準備離開時，被76歲嬸婆李蘇靜發現，郭濬毅再以榔頭攻擊嬸婆頭部致死；住在隔壁的83歲外婆李胡木哖聞聲出來查看，聲稱要報警，郭濬毅又持榔頭攻擊外婆頭部、胸部致死，並將現場布置成遭外力侵入劫財的假象，且盜取現金4000多元。

郭濬毅隨即駕車到南化山區丟棄作案用榔頭、工作手套等，才返回台南市永康區住處，隔天將換下的血衣血褲丟棄在大樓垃圾箱。

郭濬毅沒有前科，有固定工作及正常家庭生活，台南地院合議庭認定郭濬毅具有中等智識程度，有學習能力，一連串行為都是出於有意識的動作，相互緊密關聯，具有時序性，但犯後坦承犯行，表示悔悟，被害人家屬和被告也有親屬關係，未提出告訴或求處極刑。

合議庭認為3名被害人都已死亡，若郭濬毅處以極刑，對郭家及其他親屬勢將造成更大傷害，且被告經過矯治有再社會化的高度可能性。

合議庭審酌聯合國人權事務委員會2018年就公民與政治權利國際公約第6條生命權所作成之第36號一般性意見書，指明所有人皆享有生命權，包括被懷疑犯下情節最重大之罪的人和已經被定罪的人，因而判決應執行無期徒刑。（編輯：黃世雅）1080710