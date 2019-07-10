政大選研調查 台灣人認同連跌4年後回升至56.9%

國立政治大學選舉研究中心10日發布調查數據，認同自己是台灣人的比例上升到56.9%。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北10日電）國立政治大學選舉研究中心今天發布關於台灣認同的調查數據，2014年認同自己是「台灣人」的比例達60.6%，是歷年最高點，之後連4年下降，最新調查則止跌回升達到56.9%。

政大選研中心主任蔡佳泓受訪指出，這可能因為「反送中」以及今年年初中國領導人習近平的談話，讓台灣人的認同上升，這是外部因素居多，未來會如何變化，還很難說。

政大選研中心今天發布重要政治態度分布趨勢圖；這份圖表內容為台灣民眾台灣人、中國人認同趨勢分析，研究依照受訪者的回答將台灣人認同分成4類，分別是台灣人、中國人、都是、無反應。

政大調查顯示，2014年認同自己是「台灣人」的比例達60.6%，是歷年最高點。（圖取自政治大學選舉研究中心網頁esc.nccu.edu.tw）

這份趨勢圖調查對象為台灣地區（不含金門、馬祖）年滿20歲以上的成年人，圖表上的時間軸紀錄為西元1992年至今年6月，從圖表中整體來看，可以看出台灣民眾，認同自己是台灣人的意識逐漸升高。

1992年有25.5%民眾認同自己是中國人、17.6%認為自己是台灣人、46.4%認為兩邊都是；1995年認同自己為台灣人的比例25%，首度超越自認為中國人的比例20.7%。

2005年，認同自己是台灣人提升到45%，首度超越認同自己是台灣人也是中國人的比例43.4%；2008年，認同自己是台灣人的比例已達48.4%，並且逐年上升，認為自己兩者皆是占43.1%，並逐年下降。

2014年時，認同自己是台灣人的比例達到最高點60.6%，認為兩者皆是的占32.5%，之後4年間認同自己是台灣人的比例開始下降。2018年認同自己是台灣人的比例占54.5%，認同自己都是的比例占38.2%；直到今年6月，認同自己是台灣人的比例，止跌回升，上升到56.9%。（編輯：李信寬）1080710