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李佳芬農舍爭議 雲縣府認定未農地農用
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李佳芬農舍爭議 雲縣府認定未農地農用

最新更新：2019/07/11 19:09
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林縣古坑鄉農舍是否違建爭議，雲林縣政府11日下午會同古坑鄉公所前往會勘，縣府農業處長張鴻猷表示，該農舍未農地農用，已口頭要求改善。（中央社檔案照片）
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林縣古坑鄉農舍是否違建爭議，雲林縣政府11日下午會同古坑鄉公所前往會勘，縣府農業處長張鴻猷表示，該農舍未農地農用，已口頭要求改善。（中央社檔案照片）

（中央社記者江俊亮雲林縣11日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林縣古坑鄉農舍是否違建爭議，雲林縣政府今天下午會同古坑鄉公所前往會勘，縣府農業處長張鴻猷表示，該農舍未農地農用，已口頭要求改善。

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下在雲林縣古坑鄉田心段農地遭質疑超建違建，縣府農業處長張鴻猷表示，該農舍未農地農用，已口頭要求改善。（中央社檔案照片）
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下在雲林縣古坑鄉田心段農地遭質疑超建違建，縣府農業處長張鴻猷表示，該農舍未農地農用，已口頭要求改善。（中央社檔案照片）

李佳芬農舍被媒體質疑違建後，雖於日前主動拆除大門旁2層樓建物及車庫，但3層樓主建物陽台、後側與迴廊等也被質疑違建。對此，雲林縣長張麗善今天受訪時表示，縣府不會徇私，只要發現任何不法，一定依法行政。

雲林縣政府農業處長張鴻猷傍晚接受中央社訪問時表示，農業處今天下午會同縣府建設處、古坑鄉公所人員前往會勘，發現該建築物未農地農用，已口頭要求改善。

張鴻猷指出，建築物是不是違建，要由鄉公所查報後，由建管單位認定；農政單位只管農地是否農用。

雲林縣政府建設處長李俊興受訪表示，該農舍位於都市區劃外的農業用地，當初由起造人向公所申請興建，至於是否屬於違章建築，依規定要由鄉公所進行查報；若屬於違章，將通知違建人依規定提出補照。

李俊興表示，自從媒體揭露農舍涉及違建之後，建設處已通知古坑鄉公所啟動違章查報，但鄉公所的查報有一定的程序與期程，目前建設處也在等鄉公所查報結果。（編輯：黃世雅）1080711

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下雲林縣古坑鄉田心段農地遭質疑超建違建，中央社記者8日上午到場發現，3樓主建築及庭院之外，大門前空地上的2層樓建物及車庫等建物已拆到剩下一堆鋼筋。（中央社檔案照片）
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下雲林縣古坑鄉田心段農地遭質疑超建違建，中央社記者8日上午到場發現，3樓主建築及庭院之外，大門前空地上的2層樓建物及車庫等建物已拆到剩下一堆鋼筋。（中央社檔案照片）
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下在雲林縣古坑鄉田心段農地遭質疑超建違建，縣府農業處長張鴻猷表示，該農舍未農地農用，已口頭要求改善。（中央社檔案照片）
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下在雲林縣古坑鄉田心段農地遭質疑超建違建，縣府農業處長張鴻猷表示，該農舍未農地農用，已口頭要求改善。（中央社檔案照片）
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