IDF戰機迫降清泉崗 空軍：起飛時就發現爆胎

（中央社記者王承中台北11日電）空軍一架IDF戰機今天下午驚傳機械故障降落清泉崗基地，空軍司令部政戰主任王純雄表示，該機在起飛時發生爆胎，但因超過決定起飛速度必須起飛，飛官處置得宜，在空中消耗油料後安全降落。

空軍司令部今天表示，清泉崗基地一架IDF型戰機（編號1436號），於下午3時59分執行例行性訓練返場，因發生機械故障，飛行員即時發現，緊急處置得宜，戰機於下午5時安全降落，該架戰機並無外傳機腹迫降，僅戰機輪胎磨損嚴重。

王純雄接受中央社記者訪問時表示，初步判斷該機在起飛時就發生機輪因高速滾行造成爆胎，導致機輪受損，但由於發現當下，飛機速度已超過「決定起飛速度」，因此必須升空。因為若是放棄起飛，剩餘的跑道也不夠飛機煞停。

王純雄指出，飛機起飛當下發生爆胎，飛官進行緊急處置得宜，讓飛機繼續升空，並在空中將油料消耗掉，才進行降落。消耗油料是因為飛機的進場速度是依據飛機上剩餘的油料來計算，透過消耗油料減輕機身重量，就可以降低進場速度，也不用使用過多的跑道，比較安全。

王純雄表示，因為已知戰機機輪爆胎，地勤也在跑道的進場端架設攔機鋼繩，透過勾接的方式幫助飛機減速煞停。（編輯：楊凱翔）1080711