李佳芬古坑建物新建時未申報空污費 縣府開罰

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬位在雲林縣古坑鄉田心段的農地及農舍爭議，李佳芬日前自行雇工拆除原在大門邊的2層樓建築與車庫，但由於這棟2層樓建築當初未申報營建工程空污費，也遭縣府環保局開罰新台幣2739元，已繳納完畢。圖為日前建物拆除作業。（資料照片）中央社記者葉子綱攝 108年7月12日

（中央社記者葉子綱雲林縣12日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬日前自動拆除在雲林古坑農地興建的2層樓建物及車庫，雲林縣環保局今天表示，當初新建時未申報營建工程空污費，以違反空污法加利息開罰新台幣2739元。

雲林縣政府與原發照的古坑鄉公所、縣府農業處、建設處、地政處等11日下午會勘李佳芬在雲林縣古坑鄉田心段農地及農舍。

雲林縣政府農業處認定，李佳芬在古坑田心段的農地非農用，限期1個月改善，主建物經古坑鄉公所目視發現迴廊等有違建之虞，已依照違建查報程序，詳細比對空照圖、使用執照等釐清。

李佳芬在古坑田心段的農地及農舍引發爭議，原本在大門邊的2層樓建物與車庫，李佳芬在日前以避免違建爭議為由，自行雇工拆除夷為平地，但拆除作業是否依照空氣汙染防制法提出營建工程空污費申請，也引發關注。

雲林縣環保局副局長林武宏今天下午指出，拆除作業在日前補申請空污費時，因為必須繳納金額低於新台幣100元而免繳，但是這處2層樓建築是在2012年興建，當初未申報營建工程空汙費。

林武宏表示，依照空污法規定，這處2層樓建物興建時因未申報營建工程空污費，開罰新台幣2223元，加計利息和滯納金516元，共2739元，已繳納完畢。（編輯：陳俊碩）1080712