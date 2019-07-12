世大運舉TAIWAN旗幟被搶下 國安局判賠10萬元

FETN-蠻番島嶼社成員陳俞璋在台北世大運閉幕時，帶著有TAIWAN字樣旗幟進場，被現場憲兵搶下並將他抬離現場。台北地院判國安局應賠償醫療費、精神慰撫金共10萬500元。（中央社檔案照片）

（中央社記者林長順台北12日電）FETN-蠻番島嶼社成員陳俞璋於民國106年世大運閉幕時，帶著有TAIWAN字樣旗幟進場，被現場憲兵搶下並將他抬離現場。台北地院判決國安局須賠償新台幣10萬500元。

判決指出，台北市政府於106年8月30日舉行世大運閉幕活動，陳俞璋當天傍晚手持TAIWAN字樣旗幟進場時，遭到國防部憲兵指揮部人員強行搶奪旗幟，並將他逮捕送辦。過程中陳俞璋手部受傷。

陳俞璋請求國家賠償，他認為，憲兵指揮部執勤過程無視憲法言論表達自由，侵害行動自由、財產權與身體健康權，對國家安全局、台北市政府、警政署等單位求償74萬9501元。

台北地方法院審理後，認為陳俞璋手舉印有TAIWAN布條，屬言論自由範疇；且無論TAIWAN或是「台灣」本是超越政治或意識型態，執行正副元首維安的特勤機關竟予以反對，令人難以理解。

判決指出，憲兵雖原屬於國防部憲兵指揮部，但依特種勤務條例規定，在特種勤務生效期間，只受國安局指揮下令，判國安局應賠償醫療費、精神慰撫金共10萬500元。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080712