美議員：國會可能很快收到售台F-16請求

（中央社記者江今葉紐約13日專電）總統蔡英文在紐約出席僑宴前於酒會會晤多位美國議員，眾院外交委員會首席議員麥考爾會後受訪轉述參議員梅南德茲的說法，國會很有可能很快就會收到售台F-16的請求。

蔡總統今天在僑宴前，於下榻飯店與多位美國聯邦參眾議員舉行酒會，議員表達對台灣與軍售的強烈支持。

麥考爾（Michael McCaul）會後受訪表示，很明顯雙方議題非常廣泛，包括自由貿易，他和蔡總統都全力支持，另外還有軍售。

麥考爾說，外委會主席恩格爾（Eliot Engel）和他都同意軍售，近期還核准20億美元的支援性軍售項目，台灣可以自我防衛。國會也面臨行政部門和白宮將向國會提出對台出售66架F-16，及要國會同意的要求。

麥考爾指出，參議員梅南德茲（Robert Menendez）、恩格爾和他對此（出售F-16）都支持，這很棒。梅南德茲還指國會很有可能很快就會收到請求。

關於蔡總統這次在美停留時間的問題，麥考爾表示，國會們試著去改變，通過些法案，希望改變總統在美通行的方式，不是過境，而是確實能在美停留，相信這期望已等了很久。

他強調，這在非常紛歧的美國國會中，是團結共和與民主兩黨的議題，參眾兩院共同堅定支持民主，亞洲的民主燈塔，那就是台灣。

恩格爾則表示，會盡其所能持續發展與延續雙方關係及合作，美國與台灣有許多共同堅持，其中一項當然是自由。台灣是非常值得尊敬的國家，雖是小國，但在民主、經濟、作為美國貿易夥伴及爭取自由等方面，貢獻良多。

恩格爾強調，美台兩國有諸多共同之處，這是他由華盛頓來紐約3天與蔡總統會晤的原因，因為想讓所有人知道他是台灣和台灣民眾的堅強支持者，歡迎蔡總統來到他的城市。

共和黨籍的眾議員約霍（Ted Yoho）指出，中國畏懼任何施行民主的國家及自由的經驗，因為習近平在共產黨內都體驗不到。

約霍指出，可以看到中國變得具侵略性，至今每年美國與台灣都會進行貿易與軍售。首次（軍售）是1979年，在民主黨的美國總統之下已進行55次，共和黨有31次，但每年（中國）的回應都像是第一次，美國將堅定與台灣站在一起。（編輯：廖漢原）1080713

總統蔡英文（中）展開自由民主永續之旅出訪友邦，去程過境紐約，12日（當地時間）出席主流暨僑界人士晚宴，與美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組共和黨首席 議員約霍（Ted yoho）（右）、美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）（左）等人交換意見。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日

總統蔡英文（前中）出訪加勒比海友邦，於當地時間11日過境紐約。12日（當地時間）傍晚出席貴賓酒會，向與會來賓致意。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月13日