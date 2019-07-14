涉殺害女友母親情侶檔 法院裁准羈押禁見

高雄一名韓姓男子（戴紅色安全帽者）疑因不滿與女友交往被女友母親攔阻，13日涉嫌持刀刺死女友媽媽後逃逸，高雄市警方循線迅速在楠梓區逮人，訊後將韓男依殺人罪嫌送辦。中央社記者陳朝福攝 108年7月13日

（中央社記者陳朝福高雄14日電）王姓婦人遭鄭姓女兒的男友韓姓男子殺害案，警方移送橋頭地檢署偵辦，檢方認為韓男涉犯殺人罪，鄭女涉犯教唆殺害直系尊親屬罪，聲押禁見。橋頭地方法院今天召開羈押庭裁准。

殺人案昨天上午案發後，高雄警方於中午循線在楠梓區韓男住處逮人，鄭女也在場，將兩人帶回偵訊，調查韓男是預謀犯案或臨時起意，調查鄭女是否事前知情或共謀。

警方清查兩人通聯記錄，發現案發前鄭女疑以通訊軟體傳給韓男將與母親到果菜市場買菜的行程，韓男疑因此掌握行程行凶。鄭女涉犯教唆殺人罪，由關係人轉為共同正犯一併移送偵辦。

全案警方昨晚將兩人移送橋頭地檢署偵辦，檢察官訊後認為韓男涉犯刑法殺人罪，鄭女涉犯教唆殺害直系尊親屬罪，兩人罪嫌重大並有逃亡及湮滅證據串證之虞，深夜向橋頭地方法院聲押兩人。

橋頭地方法院今天上午10時召開羈押庭，經值班法官訊問後，認為被告韓男涉犯殺人罪、被告鄭女涉犯殺害直系血親尊親屬罪，罪嫌重大，並因有逃離現場計畫及躲避員警追緝之意，有逃亡之虞，且犯案流程供述尚有不同，為脫免刑責有可能勾串證詞，同時考量犯罪流程、手段侵害社會危險性重大，裁准羈押並禁止接見通信。

韓男疑因不滿與鄭女交往被阻，昨天涉嫌尾隨王婦與鄭女到高雄市大社區金龍路果菜市場買菜時，現身要求載走鄭女，王婦阻止並與韓男發生爭吵，遭對方持水果刀刺中左臉頰和頸部，送醫搶救仍因傷重不治。

橋頭地檢署檢察官與法醫初步相驗王婦遺體，發現左頸部有一刀傷，詳細死因將請法醫研究所鑑定，並預定明天複驗。（編輯：李亨山）1080714