李佳芬農舍涉違章查報作業 密件呈雲林縣政府

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬古坑農舍涉違建，原發照的古坑鄉公所依違章查報程序丈量主建物後，22日將以密件呈報雲林縣政府建設處。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 108年7月22日

（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬古坑農舍涉違建，原發照的古坑鄉公所依違章查報程序丈量主建物後，今天將以密件呈報雲林縣政府建設處；建設處說，收件後以違章建築處理辦法處理。

李佳芬位在雲林縣古坑鄉田心段農地及農舍被媒體報導涉及違建，原發給使用執照的古坑鄉公所會同建設處19日進行違章查報作業程序的丈量主建物，以便進而比對原始資料。

不過，一行人當天丈量作業無法進入屋內，只在屋外測量建築長、寬面積，經比對使用執照竣工圖，與現況確實有差異，2樓以下迴廊及後側等與竣工圖不同，將比對資料釐清，接著送雲縣府認定。

古坑鄉公所主任秘書林喬賢表示，李佳芬農舍違章查報作業經丈量及調閱原始資料比對後，以密件處理，將由鄉長批閱，預計下午呈報建設處。

至於查報內容，林喬賢以密件為由不願多談，但稱基本上會有限期改善等程序。

建設處說，尚未收到古坑鄉公所違章查報公文，收到後會依違章建築處理辦法，認定實質或程序違建、土地面積、建物建蔽率等，以通知改善、申訴、補照或拆除等程序依法處理。（編輯：李明宗）1080722