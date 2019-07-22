更多編輯台推薦新聞：
喬治王子滿6歲 英王室秀躺草地缺牙萌笑照
國際

喬治王子滿6歲 英王室秀躺草地缺牙萌笑照

冰島物價歐洲最貴 晚餐一個人要掏1500元
國際

冰島物價歐洲最貴 晚餐一個人要掏1500元

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？幫你讀20年49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

李佳芬農舍涉違章查報作業 密件呈雲林縣政府

最新更新：2019/07/22 11:55
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬古坑農舍涉違建，原發照的古坑鄉公所依違章查報程序丈量主建物後，22日將以密件呈報雲林縣政府建設處。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 108年7月22日
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬古坑農舍涉違建，原發照的古坑鄉公所依違章查報程序丈量主建物後，22日將以密件呈報雲林縣政府建設處。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 108年7月22日

（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬古坑農舍涉違建，原發照的古坑鄉公所依違章查報程序丈量主建物後，今天將以密件呈報雲林縣政府建設處；建設處說，收件後以違章建築處理辦法處理。

李佳芬位在雲林縣古坑鄉田心段農地及農舍被媒體報導涉及違建，原發給使用執照的古坑鄉公所會同建設處19日進行違章查報作業程序的丈量主建物，以便進而比對原始資料。

不過，一行人當天丈量作業無法進入屋內，只在屋外測量建築長、寬面積，經比對使用執照竣工圖，與現況確實有差異，2樓以下迴廊及後側等與竣工圖不同，將比對資料釐清，接著送雲縣府認定。

古坑鄉公所主任秘書林喬賢表示，李佳芬農舍違章查報作業經丈量及調閱原始資料比對後，以密件處理，將由鄉長批閱，預計下午呈報建設處。

至於查報內容，林喬賢以密件為由不願多談，但稱基本上會有限期改善等程序。

建設處說，尚未收到古坑鄉公所違章查報公文，收到後會依違章建築處理辦法，認定實質或程序違建、土地面積、建物建蔽率等，以通知改善、申訴、補照或拆除等程序依法處理。（編輯：李明宗）1080722

延伸閱讀
古坑鄉公所丈量李佳芬農舍 確與使用執照有差異李佳芬農舍違建風波 韓國瑜：該怎麼辦就怎麼辦
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報