台積電法說會效應 法人：台股有望突破11000點

晶圓代工廠台積電法人說明會18日下午在台北舉行，由董事長劉德音與總裁魏哲家主持，財務長何麗梅及即將於9月接任財務長與發言人職務的台積電副財務長黃仁昭都出席。中央社記者郭日曉攝 108年7月18日

（中央社記者張建中台北22日電）台股開高走高，收漲71.34點，達10944.53點，在亞股中表現一枝獨秀。法人認為，台積電法說會效應持續發酵，是推升台股走高的主要動力，指數有望突破11000點關卡。

不畏美股上週五走跌，與日、韓、中國大陸及香港股市今天下挫，台股走勢強勁，終場收在10944.53點，漲71.34點，並創波段新高，逼近11000點關卡；其中，電子類股指數大漲逾1%，為盤面多頭指標。

分析師王兆立表示，除市場預期美國月底可望降息外，還有美中貿易談判復談契機浮現，台積電法人說明會效應持續發酵是台股今天表現相對強勢的助力。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏說，台積電對於第3季正面預期，讓市場對下半年半導體業發展信心增強，電子股也有機會成長。台積電預估，第3季營收可望季增18%，第4季業績又將較第3季再成長。

觀察外資今天買超情況，外資買超台積電1萬3599張，居買超第一，推升台積電今天股價攀高，收在新台幣264元，加計今年每股已配發的8元現金股息，台積電股價已達272元，創歷史新高價。

外資買超燿華1萬455張，居次；外資還買超南亞科9245張，居買超第3。外資今天買超前10檔中，有多達8檔為電子股，顯見外資資金有聚焦電子股的情況。

展望台股後市，華南投顧董事長儲祥生表示，美股表現仍將是牽動台股後市的關鍵，若美股能夠維持強勢，台股可望進一步突破11000點關卡。王兆立預期，台股甚至不排除有機會挑戰今年高點11097.點。（編輯：李信寬）1080722