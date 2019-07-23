特勤涉走私菸品 總統：徹底調查全面整飭團隊

（中央社記者葉素萍台北23日電）國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，總統蔡英文今天召集總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維會商；蔡總統指示，機關內部徹底調查本案，瞭解長年積習情形，此外，全面整飭國安團隊人員管理。

國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，檢調昨天約談吳姓、劉姓國安局人員等10人到案，今天凌晨移送到台北地檢署。檢察官訊問後，聲押吳姓等2嫌，其餘8人交保。

總統府指出，蔡總統今天召集陳菊、李大維會商。會中蔡總統指示，除配合司法單位偵辦外，機關內部也應徹底調查本案，同時全面檢視相關流程，瞭解過往長年積習情形，與探討流弊成因，嚴格加以杜絕。

蔡總統也指示，應徹底檢討禮遇規定是否有濫用情形，未來訪團隨員回國行李通關，除涉及國安機敏事宜以外，都應賦予海關權責，比照一般旅客規定進行查驗，同時也要求在執行層面務必落實。

蔡總統表示，此次事件凸顯國安團隊在人員管理上有待改進，應透過此一機會，進行全面整飭，對於紀律嚴加要求，以提升團隊運作效能。（編輯：黃國倫）1080723