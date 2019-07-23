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太空人柯爾單季200K達陣 史上第2快僅次巨怪強生

最新更新：2019/07/23 16:10
美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人先發投手柯爾（前），22日賞給對手奧克蘭運動家11張老K，也是本季第12次單場送出至少10次三振。（圖取自twitter.com/astros）
美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人先發投手柯爾（前），22日賞給對手奧克蘭運動家11張老K，也是本季第12次單場送出至少10次三振。（圖取自twitter.com/astros）

（中央社休士頓22日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天以11比1大勝奧克蘭運動家，太空人先發投手柯爾主投7局僅失1分，並送出11次三振，成為大聯盟史上第2快達成單季200次三振的投手。

柯爾（Gerrit Cole）本季只花133.1局投球就完成200次三振，僅次於名人堂球星「巨怪」強生（Randy Johnson）在2001年以130.2局達陣的紀錄。柯爾今天賞給對手11張老K，也是本季第12次單場送出至少10次三振。

直到4局上運動家第2棒柴普曼（Matt Chapman）敲出二壘安打，柯爾才首次讓對方打者站上壘包。優質的先發內容帶領球隊以11比1擊敗運動家，柯爾也笑納本季第11勝。

太空人打線今天火力表現不俗，第5棒打者阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）、第6棒打者古瑞爾（Yuli Gurriel）和第9棒打者狄亞士（Aledmys Diaz）紛紛開轟，全隊共敲13支安打。

反觀運動家打線慘遭柯爾壓制，全隊僅打出零星的2支安打。

運動家先發投手貝里（Homer Bailey）今天主投2局挨了8安，其中包含3發全壘打，失掉9分皆為自責分，苦吞本季第7敗。

運動家隊台灣投手王維中今天6局下登板中繼，投2局被敲1安無失分，最快球速達到時速151公里。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080723

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