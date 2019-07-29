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朝宇航太投資5億建新廠 經部通過申請案

最新更新：2019/07/29 20:09
全台前10大螺絲廠朝友工業（圖）跨足航太產業成立的朝宇航太所提申請案29日通過，將投資5億元在高雄路竹建新廠。（圖取自朝友工業網頁jauyeou.com）
全台前10大螺絲廠朝友工業（圖）跨足航太產業成立的朝宇航太所提申請案29日通過，將投資5億元在高雄路竹建新廠。（圖取自朝友工業網頁jauyeou.com）

（中央社記者廖禹揚台北29日電）經濟部投資台灣事務所今天再通過一家中小企業申請加速投資案，此案為朝宇航太規劃投資新台幣5億元在高雄路竹建新廠，預計將可增加270個本國就業機會。

投資台灣事務所今天召開中小企業加速投資行動方案第2次聯審會議，通過全台前10大螺絲廠朝友工業跨足航太產業成立的朝宇航太所提申請案。

經濟部投資業務處表示，此案考量市場策略及公司營運擴張需求，將投資5億元開發「宇揚航太科技產業園區」，以爭取新國際大廠客戶，打入大型客機發動機供應鏈。

投資處指出，朝宇航太是國內第一家取得AS9120（航太物流經銷）及AS9100（航太製造品質管理系統）雙重航太品質認證的廠商，獲得全球商用飛機發動機大廠在亞太地區製造與銷售服務核可，開創台灣航太產業另一全新營運模式，成為國際航太工業供應鏈上不可或缺的一環。

中小企業加速投資行動方案目前通過2案，總投資金額6.98億元，投資處表示，現階段尚有10多家廠商排隊候審。（編輯：李信寬）1080729

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