蘋果服務營收創高 iPhone占比近年首季低於5成

蘋果公布財報，其中iPhone營收占比是2012年以來首季低於50%。圖為iPhone XR。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）蘋果公布財報，其中iPhone營收占比是2012年以來首季低於50%，而服務項目營收創單季新高。觀察中國市場，蘋果指出，中國市場顯著改善。

蘋果公布2019會計年度第3季（截至今年6月29日）財報，當季營收538.09億美元，較去年同期532.09億美元成長1%，稅後獲利100.44億美元，較去年同期115.19億美元減少12.8%，當季每股稀釋純益2.18美元，較去年同期EPS 2.34美元下滑。

其中，iPhone當季營收259.86億美元，較去年同期294.7億美元減少11.8%，iPhone營收占比約48.3%，根據國外科技網站MacRumors外電報導，這是2012年以來，iPhone單季營收占比首次低於50%。蘋果說，iPhone營收表現正逐步改善，在蘋果前20大市場中，iPhone在其中15個市場業績改善。

另外服務項目營收114.55億美元，創歷年單季新高。蘋果指出，Apple Pay已在全球47個市場營運，Apple Watch營收也創歷年會計年度第3季新高，在購買Apple Watch的消費者中，超過75%的比例是首次購買。

展望中國市場，蘋果指出中國市場有顯著改善，已回到成長軌道。根據財報，大中華區當季營業額91.57億美元，仍是蘋果第三大市場，不過，營收較去年同期95.51億美元減少4.12%。大中華區市場占蘋果整體營收比重約17%。

展望會計年度第4季（截至今年9月底）財測，蘋果預期當季營收約610億美元到640億美元，超越市場預期，毛利率在37.5%到38.5%區間。（編輯：郭萍英）1080731