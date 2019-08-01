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美國聯準會逾10年首度降息
美國聯邦準備理事會31日宣布逾10年來首次降息，調低利率0.25個百分點，但聯準會主席鮑爾強調這不是長期降息循環的開始。
美國聯準會逾10年首度降息
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美國聯準會逾10年首度降息1/4

聯準會逾10年首度降息1碼 美股收黑道瓊跌333點

最新更新：2019/08/01 07:20
美國聯邦準備理事會31日宣布逾10年來首次降息，但聯準會主席鮑爾強調這不是長期降息循環的開始，美股由紅翻黑。圖為紐約證券交易所大廳。（圖取自Pixabay圖庫）
美國聯邦準備理事會31日宣布逾10年來首次降息，但聯準會主席鮑爾強調這不是長期降息循環的開始，美股由紅翻黑。圖為紐約證券交易所大廳。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會今天宣布逾10年來首次降息，但聯準會主席鮑爾強調這不是長期降息循環的開始，美股由紅翻黑，三大指數都收低，道瓊指數下跌超過330點。

道瓊工業指數終場下跌333.75點，或1.23%，收在26864.27點。

標準普爾500指數下跌32.80點，或1.09%，收在2980.38點；那斯達克指數下跌98.19點，或1.19%，收在8175.42點。

聯準會在下午2時宣布降息0.25個百分點後，股市開始走低，稍後鮑爾（Jerome Powell）舉行記者會表明聯準會不預期會有「長期降息循環」，股市聞聲加速下挫。

鮑爾後來也表示，他並未表明只會降息一次，但聯準會對於是否再降息的態度不明確，股市並無起色。

這是聯準會2008年以來首度降息，並示意如有需要準備繼續降低借貸成本，原因是擔心全球經濟以及美國通貨膨脹壓力緩和。

聯準會這次降息1碼，幅度符合金融市場普遍預期。如今聯邦資金基準利率區間下降到2.00%至2.25%。

聯準會在兩天貨幣政策會議結束後發布聲明說，「鑑於全球情勢的發展對經濟展望的影響，以及通貨膨脹壓力緩和」，決定調降利率。

聯準會又說，將會「持續監控」接踵而來的資訊對經濟有何影響，並且「將適時採取行動以支撐」長度已創紀錄的美國經濟擴張期。

為強調全面寬鬆政策的決定，聯準會也表示，將比預定時間提早兩個月，自8月1日起停止縮表，也就是減少持有的大量債券與抵押擔保證券。

這次降息的決定有兩位聯準會成員反對，分別是波士頓和堪薩斯市聯邦準備銀行的總裁，他們主張維持利率水準不變。

在另一方面，美國總統川普可能也會感到失望，他在聯準會展開這次會議前曾喊話主張大幅降息。

去年因美國經濟持續成長，聯準會曾4度升息，最後一次是在去年12月。（譯者：林治平）1080801

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