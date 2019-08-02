台商投資5000億達陣 下半年拚落實逾1700億

（中央社記者廖禹揚台北2日電）經濟部投資台灣事務所今天通過4件台商回台投資案，年初至今累計投資金額達新台幣5047億元，經濟部表示，下半年主要拚落實，至少實現1700億元以上投資。

投資台灣事務所今天召開第28次聯審會議，通過台灣晶技、全一電子、翔名科技、兆利科技等4家申請案，共將帶來超過74億元投資、逾460個本國就業機會。

經濟部表示，美中貿易戰造成全球產業鏈大洗牌，短短7個月就有102家台商申請並通過歡迎台商回台投資行動方案，先前總統蔡英文交付的5000億元年度目標已提前達陣，後續還有近50家排隊待審中。

相關官員對中央社記者表示，以目前掌握案源來看，全年通過申請案投資額估約在6000億至7000億，而下半年主要開始拚落實，目標至少實現1700億元以上投資。

今天通過申請的台灣晶技為全球第4大及台灣第1大石英元件系列產品製造商，目前中國大陸產能占總產能近80%，由於終端客戶多屬網通、汽車、手機、資訊電腦等受美中貿易戰衝擊深重的產業，連帶造成營收衰退，決定投資25億元、招募數十名本國人才，在現有桃園平鎮一廠與二廠擴增5G相關應用產品、小型化產品、微機電等產能，建置無塵室、導入智能化工廠，擴大投資高附加價值核心技術，以確保長期競爭優勢。

全一電子為全球多家視聽電子與車用電子通訊零組件供應商，預計投入超過15億元在台南安平工業區建置全智慧化產線新廠，生產原中國銷美訂單，以滿足歐美知名通路商與3大車廠的需求，並瞄準2020東京奧運帶來的日本收訊新商機，將可新增300個本國就業機會。

翔名科技為台灣半導體離子植入機關鍵零件耗材最大供應商，也是全球最大半導體設備商零組件主要供應商，終端客戶涵蓋晶圓代工、DRAM廠及面板大廠，將投入15億元於新竹香山區建置新廠，招聘38名本國人才，導入智慧製造及工業機聯網以打造國際級生產基地，生產半導體用特殊金屬製品。

全球第2大筆電樞紐廠兆利科技則是台灣為數不多的樞紐製造商，生產各式液晶螢幕、筆電、手機等電子產品不可缺的重要零件。兆利科技將斥資逾18億元，在新北產業園區擴建新廠，將高技術性、高附加價值及關鍵零組件產品移回生產，可帶來70個本國就業機會。（編輯：趙蔚蘭）1080802