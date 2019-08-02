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周天成輕取西本拳太 泰國羽球公開賽晉4強[影]

最新更新：2019/08/02 22:30
台灣羽球一哥周天成（圖）2日在2019泰國羽球公開賽男子單打8強賽，以21比12、21比16輕取男單大會第6種子、世界排名11的日本好手西本拳太。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成（圖）2日在2019泰國羽球公開賽男子單打8強賽，以21比12、21比16輕取男單大會第6種子、世界排名11的日本好手西本拳太。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北2日電）下週可望躍升到世界第2的台灣羽球一哥周天成今天在2019泰國羽球公開賽男子單打8強賽，以21比12、21比16輕取男單大會第6種子、世界排名11的日本好手西本拳太，順利挺進4強。

周天成在這次泰國公開賽榮膺男單第3種子，過去和西本拳太5度交鋒，取得4勝對戰優勢，但今年與西本拳太兩度交手勝負各半。

雙方再度碰頭，「小天」周天成早早進入節奏，開局就連拿5分，首局一路領先未曾落後，最多取得18比7大幅領先，早早奠定勝基，輕鬆先以21比12拿下首局。

第2局周天成開局先取得2分微幅領先，但對手很快追上並取得超前，兩人在7比7打平後，周天成趁對手進攻當機與失誤，一口氣連拿5分再次站上領先。

沒想到後勁十足的西本拳太在大幅落後下展開反撲，一口氣連搶6分，後來居上取得超前，所幸周天成沒讓局勢翻轉，在13比13平手之際又連拿5分，成功甩開對手追擊，最終以21比16擊敗對手，拿下4強門票。

周天成下一輪對手是世界排名17的馬來西亞好手李梓嘉，過去兩人4度交鋒，雙方勝負各半。（編輯：李明宗）1080802

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