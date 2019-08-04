UN婦女權能署稱台灣為中國一省 外交部抗議

聯合國婦女權能署4日在臉書貼出一張圖，列出同婚合法的國家，台灣也在其中，不過卻被標示為「中國的一省」。（圖取自facebook.com/unwomen）

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）聯合國婦女權能署（UN Women）在臉書貼出一張圖，列出同婚合法的國家，台灣也在其中，不過卻被標示為「中國的一省」。外交部今天對此表示，已指示駐處向聯合國表達抗議，並要求更正。

聯合國婦女權能署今天在臉書發文表示，所有人都應該能夠自由選擇是否進入伴侶關係，以及何時、和誰成為伴侶。貼文並附上一張圖表，列舉同婚合法的國家，包括德國、法國、紐西蘭、澳洲、美國、英國等；台灣也在其中。

聯合國婦女權能署發出的這張圖表，以各國國旗標列；罕見的是，中華民國國旗也在其中。不過，台灣仍被稱為「中國的一省」。

對於台灣被標示為中國的一省，外交部表示，已指示駐紐約辦事處向聯合國表達抗議，並要求更正。

同時，駐紐約辦事處也在聯合國婦女權能署這篇臉書貼文底下以英文留言強調，「台灣不是中國的一部分」。

台灣5月通過同婚專法，成為亞洲第一個同婚合法的國家。（編輯：趙蔚蘭）1080804