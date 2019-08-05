亞洲盃射箭賽落後6分逆轉 王律勻奪金[影]

影片來源：MOE Sports YouTube頻道（比賽約從35:11開始）

（中央社記者黃巧雯台北5日電）從最多落後6分、追平到進入加射，中華隊複合弓女將王律勻今天在金牌戰迎戰新加坡選手羅梓嘉展現韌性，並在加射階段以9比8勝出奪金，在本屆比賽共拿下1金、1銀、1銅。

2019亞洲盃射箭賽第2站暨世界排名賽今天持續在台北田徑場登場，年僅19歲的王律勻一日3戰，混雙、女團賽事各搶下1銀、1銅，又在個人金牌戰收下金牌，這也是中華隊本屆第一面金牌。

王律勻國小練劍道，高二才接觸複合弓，這面金牌對王律勻意義非凡，除了是個人生涯、同時也是國際賽首面金牌，也讓她相當很開心。

王律勻今天金牌戰第1趟第1支箭意外僅射出6分箭，反觀對手開賽氣勢凌人，連3支10分箭，也讓王律勻第1趟射完後，背負著24比30、落後6分的壓力。

不過，王律勻隨後穩住陣腳、急起直追，前4趟結束已將總分追成110比112，第5趟再扳成137比137平手，進入加射階段，最終以9比8險勝。

「這是這次在亞洲盃第1支6分箭，就連練習時，也沒有射到6分箭。」王律勻解釋，主要與現場風太大、沒瞄到以及時間不夠有關。

看到第1支箭僅射中6分，王律勻坦言，自己也嚇到，但隨即調整心態，後面比賽就努力、大膽放開來射。（編輯：林沂鋒）1080805