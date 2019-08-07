外傳郭柯王結盟組鐵三角 郭台銘幕僚否認

鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤7日針對外傳郭柯王組鐵三角結盟表示，目前沒有什麼鐵三角。左起為鴻海創辦人郭台銘（左）、台北市長柯文哲（中）及前立法院長王金平（右）。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北7日電）鴻海創辦人郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤今天針對外傳郭柯王組鐵三角結盟表示，目前沒有什麼鐵三角，若柯王對中美貿易等議題有興趣，彼此聊聊無妨，郭台銘在大選沒有特別的角色。

郭台銘在國民黨總統初選落敗後動向備受矚目，近期又傳出將與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟參選2020總統大選。根據媒體報導，郭台銘1日與柯文哲見面，郭台銘有條件同意參選。

對此，柯文哲回應表示，這是典型的三分真七分假，但要大家「不要亂猜」。

郭柯王是否有成為鐵三角結盟或有共識，劉宥彤今天下午受訪指出，目前沒有什麼鐵三角，如果另外兩位對於美中貿易等議題也有興趣，彼此聊聊無妨，只要是關心國家前途、美中貿易下台灣發展的任何意見，郭台銘都願意聽。

她說，郭台銘個人的想法以及未來的動向，她覺得現在都不是關鍵，因為郭台銘不是參選人，大家可以把注目的焦點轉移到藍綠參選人身上，藍綠才是2020總統大選的主角，郭台銘在這件事情上沒有特別的角色。郭台銘只希望國富民強，期待中華民國能夠更好，這是永遠不會變的初衷。

劉宥彤表示，她稍早跟郭台銘會面時提到媒體報導內容，郭台銘說，「真是胡說八道，不可能有這些事情」。對於郭柯是否有見面，她說，郭台銘並未直接回答，而媒體寫她在場也並非事實，她覺得郭柯雙方還是僅止於通話。

劉宥彤指出，若真如媒體報導雙方有談這麼多複雜的事情，幕僚勢必要有所準備，但是目前並未接到郭台銘的指示要做準備，所以她認為媒體報導的內容還是臆測的成分居多。根據她觀察郭台銘的反應，郭也認為報導不是真實的。

劉宥彤表示，正在了解到底是什麼樣的情況，會衍生出這麼多臆測。如果這些腳本是國民黨編製，是否是要讓大家覺得郭台銘這樣做很不應該；若是民進黨編製，是否是希望國民黨分裂；若是柯文哲編製，是否是要讓媒體有更多渲染的報導，但是對郭台銘這邊而言，絕大部分都不是真實的。

至於郭台銘何時要出面向大家說清楚，劉宥彤指出， 郭台銘不會排斥出來，但不會因為政治問題或是任何人編製腳本就出來，郭台銘現在不是總統參選人，也不想要在這個情況下面對紛擾。她透露，郭台銘最近比較關切美中貿易戰跟香港情勢，和對於國家、國際重要的事。

媒體詢問是否有跟國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜聯繫上，劉宥彤表示，她有藉由媒體聽到很多聯繫的方式，但是從未在郭台銘這邊得到驗證，所以無法回答。

對於是否會向韓國瑜提供建言，劉宥彤表示，以目前的局勢而言，相信郭台銘會共享所獲得的訊息，只要是對國家有幫助，只是目前還處於收集資訊的階段。（編輯：楊玫寧）1080807